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الدبيبة يناقش تفعيل دور عضوات المجالس البلدية في دعم الإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 05:16 مساء
الدبيبة يناقش تفعيل دور عضوات المجالس البلدية في دعم الإدارة المحلية
اجتماع الدبيبة مع عضوات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الإثنين 12 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع عضوات 19 مجلسا بلديا بالمنطقة الشرقية، «آليات عمل عضوات المجالس البلدية داخل بلدياتهن، وتفعيل دورهن في دعم الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات وتمكين المرأة للقيام بدورها في المستوى المحلي والمشاركة الحقيقية والفاعلة لها»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

واستقبل الدبيبة، ظهر اليوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، عضوات المجالس البلدية ببلديات: إمساعد وبنغازي ودرنة والبيضاء والقبة والأبيار والكفرة والمرج وجالو والمليطانية وسلوق والقيقب وتازربو والأبرق والساحل وجردس العبيد وبئر الأشهب وأوجلة وشحات.

وشارك في الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، ووكيلات وزارات العدل نزيهة عاشور، والتربية والتعليم مسعودة الأسود، والثقافة وداد الدويني، وعدد من عضوات المجلس الأعلى للدولة.

- الدبيبة: منتدى عضوات المجالس البلدية نقطة انطلاق للمرأة الليبية ويشعل روح المنافسة

دور المرأة في دعم الانتخابات 
وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة رحب بالمشاركة الفاعلة للعضوات بـ«المنتدى الليبي لأعضاء المجالس البلدية عن فئة المرأة»، معرباً عن سعادته لحضورهن وتحملهن متاعب السفر لأجل إيصال صوت المواطن في البلديات المختلفة.

كما اعتبر الدبيبة أن حضورهنّ من كل أنحاء ليبيا للمنتدى الذي عقد في طرابلس على مدى اليومين الماضيين «يعطي رسالة واضحة بأن ليبيا واحدة وموحدة»، مشددا على دور المرأة الرئيسي في دعم الإنتخابات والعمل على تفعيل المشاركة الواسعة لها.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة استمع خلال الاجتماع إلى مقترحات عضوات المجالس البلدية الحاضرات بشأن دعم الإدارة المحلية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير جميع الخدمات الضرورية لكل البلديات على مستوى البلاد.

اجتماع الدبيبة مع عضوات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الإثنين 12 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عضوات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الإثنين 12 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عضوات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الإثنين 12 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عضوات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الإثنين 12 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عضوات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الإثنين 12 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عضوات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الإثنين 12 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
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