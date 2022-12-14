الدبيبة يناقش الصعوبات أمام المرأة بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الصعوبات التي تواجه المرأة ودورها المهني والسياسي والاجتماعي في المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع أعضاء مجالس بلديات سبها وغات وبراك وبرغن والقرضة الشاطئ وأوباري ومرزق وإدري وهراوة ومزدة وتهالة والبركت والغريفة والبوانيس، بحضور وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، ووكيل وزارة الثقافة، والمجتمع المدني، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وأكد الدبيبة ضرورة تفعيل دور المرأة وتمكينها في المناصب الإدارية كافة، ومنها عمادة البلديات، وألا يقتصر دورها على عضوية المجالس البلدية، وشدد على تفعيل دور أعضاء المجالس البلدية في متابعة المشروعات والعمل على تنفيذها وفقًا لاحتياجات البلديات.

لقاء الدبيبة مع أعضاء بالمجالس البلدية ببلديات المنطقة الجنوبية، 14 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

لقاء الدبيبة مع أعضاء بالمجالس البلدية ببلديات المنطقة الجنوبية، 14 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

لقاء الدبيبة مع أعضاء بالمجالس البلدية ببلديات المنطقة الجنوبية، 14 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

لقاء الدبيبة مع أعضاء بالمجالس البلدية ببلديات المنطقة الجنوبية، 14 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)