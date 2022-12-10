الدبيبة: منتتدى عضوات المجالس البلدية نقطة انطلاق للمرأة الليبية ويشعل روح المنافسة

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بإنشاء «منتدى عضوات المجالس البلدية»، الذي يضم جميع عضوات المجالس البلدية الحالية والسابقة في جميع بلديات ليبيا.

وقال الدبيبة، خلال اجتماع للمنتدى اليوم السبت: «إن هذا الجسم فكرة يشكر عليها وزارة الحكم المحلي، وهو مهم جدًا بالنسبة للمرأة والمجالس البلدية على حد سواء»، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء المرأة الليبية مساحة أكبر في القيادة المحلية.

النهوض بالمرأة لكن بشروط

وشدد على ضرورة إحدات تنمية محلية حقيقية وإشعال روح المنافسة بين البلديات، معتبرًا أن المنتدى سيكون نقطة الانطلاق الحقيقية للنهوض بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات، وخاصة بالنسبة لفرص العمل، «وذلك بما يتماشي مع الشريعة الحنيفة والموروث الاجتماعي والثقافي».

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مكاتب لتمثيل المرأة في البلديات

وأشار الدبيبة إلى تمثيل المرأة في حكومته بتوليها منصب وزيرتي الخارجية والعدل لأول مرة، لافتًا إلى تأسيس مكاتب لتمثيل المرأة وتمكينها في مختلف المؤسسات بما في ذلك جميع البلديات.

ولفت إلى تعديل لائحة انتخابات المجالس البلدية ليتيح مشاركة أكبر للنساء في الترشح لهذه المجالس.

مشاركات في منتدى عضوات المجالس البلدية، 10 ديسمبر 2022 (صورة من فيديو: منصة حكومتنا)

الدبيبة خلال كلمته بمنتدى عضوات المجالس البلدية، 10 ديسمبر 2022 (صورة من فيديو: منصة حكومتنا)