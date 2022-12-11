الدبيبة يوجه وكلاء الوزارات بضرورة متابعة شؤون مناطقهم وبلدياتهم

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وكلاء الوزارات بضرورة متابعة شؤون مناطقهم وبلدياتهم، مؤكدًا الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة «من خلال ملامسة القاعدة، بدءًا من مخاتير المحلات إلى عمداء البلديات إلى المجالس البلدية إلى الوكلاء إلى الوزراء، بما يكفل معاينة الواقع ووضع اليد على الصعوبات والمشاكل التي تعترض تطبيق الاستراتيجيات التي تطرحها الحكومة».

جاء توجيه الدبيبة خلال اجتماع موسع عقده بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، مع وكلاء عدد من الوزارات؛ لمناقشة سير العمل بقطاعاتهم، والتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تتطلب الاستماع لمقترحاتهم وتوصياتهم بالخصوص، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وحضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، ووكيل وزارة البيئة، ووكيل وزارة الزراعة للشؤون الفنية، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الاستصلاع الزراعي، ووكيل وزارة التعليم العالي لشؤون التعليم العالي، ووكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام، ووكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة، ووكيل وزارة التخطيط، ووكيل وزارة الثقافة لشؤون السينما والمسرح، ووكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية، ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط، ووكيل وزارة التعليم التقني ووكيل وزارة الإسكان والتعمير، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الأندية، ووكيل وزارة التعليم لشؤون المراقبات.

اجتماع الدبيبة مع عدد من وكلاء الوزراءات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأحد 11 ديسمبر 2022. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع عدد من وكلاء الوزراءات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأحد 11 ديسمبر 2022. (حكومتنا)