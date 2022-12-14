علي العابد يبحث التعاون في ملف العمالة والتدريب مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدي ليبيا، ونج تشي سين، تعزيز التعاون الثنائي فيما يخص ملف العمالة، والتدريب على المهارات المهنية.

وتناول الاجتماع، الذي حضره المستشار السائح أبودربالة، ومن مكتب التعاون الدولي، عادل العقبي، ورئيس القسم الآسيوي بإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، إبراهيم ساسي، أهمية التدريب والتكوين المهني خصوصا فيما يتعلق بالمركز الليبي الصيني، وآليات دعمه لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في مدينة بنغازي، وفق بيان صادر عن وزارة العمل.

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وتطرق الاجتماع كذلك إلى آليات تنظيم دورات تدريبية في اللغة الصينية، والتعلم من التكنولوجيا المتقدمة خصوصا في شركة «هواوي» الصينية لما تمتلكه من إمكانات وذلك عبر أكاديمية «هواوي» التي وقعت معها الوزارة مذكرة تفاهم.

وقال العابد إن ليبيا والصين تربطهما علاقات ودية وتعاون في مختلف المجالات، فيما أكد القائم بالأعمال الصيني رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ليبيا في مجالات العمل والتوظيف، وتشجيع ودعم المؤسسات الصينية للاستثمار في ليبيا، وحض على ضرورة توفير تسهيلات لهذه الشركات.

لقاء العابد مع القائم بالأعمال الصيني، 14 ديسمبر 2022. (وزارة العمل)

لقاء العابد مع القائم بالأعمال الصيني، 14 ديسمبر 2022. (وزارة العمل)

لقاء العابد مع القائم بالأعمال الصيني، 14 ديسمبر 2022. (وزارة العمل)