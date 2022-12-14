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الشهوبي يطالب تونس بإرسال فريق تدقيق للاستئناف الرحلات إلى سبها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 01:20 صباحا
الشهوبي يطالب تونس بإرسال فريق تدقيق للاستئناف الرحلات إلى سبها
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي يستقبل سفير تونس المعتمد لدى ليبيا الأسعد العجيلي، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 (وزارة المواصلات)
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طالب وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، السلطات التونسية بإرسال فريق تدقيق إلى سبها للاستئناف الرحلات إلى المدينة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان الوزارة سفير تونس المعتمد لدى ليبيا الأسعد العجيلي، بحضور وكيل ديوان الوزارة وشؤون النقل البحري وسام خليفة الإدريسي، حيث جرى استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعمه وتطويره.

زيارات مفاجئة لمنفذ رأس اجدير
وأكد الشهوبي حرصه على تعزيز العلاقات بما يخدم مصالح، لافتا إلى أن الحركة الاقتصادية هي أساس لتقوية هذه العلاقات، مشيدًا بما تحقق من خلال زيارة الوفد الوزاري لمنفذ رأس اجدير برئاسة وكيل ديوان الوزارة وافتتاح الممرات والمباني ال‘دارية في المعبر والمتمثلة في أربع بوابات ومبنى خاص بمركز إدارة تشغيل المنافذ البرية ومبنى الإجراءات الجمركية للمسافرين ومبنى ال‘جراءات الجمركية الشاحنات ومبنى نادي وإقامة موظفي الجمارك.

وجرى مناقشة، على هامش اللقاء، السكانر والشباك الموحد، حيث جرى الاتفاق على تطوير السكانر بنوع آخر متطور. وبدوره أكد السفير التونسي على ضرورة قيام المسؤولين في البلدين بزيارات مفاجئة للاطلاع على الأوضاع وتقييمها على أرض الواقع، ومعرفة العراقيل التي تحدث في المنفذ وإيجاد حلول لها.

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مشكلة تشابه أسماء المسافرين الليبيين إلى تونس
وفي مجال الطيران المدني، أكد الوزير عزمه فتح الرحلات البحرية من ميناء حلق الوادي بالعاصمة التونسية وليس من ميناء جرجس نزولاً عند رغبة المسافرين في التوجه نحو العاصمة مباشرة.

كما جرى استعراض المشاكل التي تواجه الموطنين الليبيين في الدخول إلى الأراضي التونسية، والمتمثلة في تشابه الأسماء، حيث أكد السفير التونسي أن قرابة 80% من حالات التشابه الأسماء قد أزيحت من المنظومة التونسية.

واتفق الطرفان على قيام وزارة الداخلية للبلدين بتشكيل لجنة مشتركة لحل الإشكالية، كما أثنى السفير على زيارة وزير المواصلات ورئيس الحكومة والوفد الموافق له لتونس، وما تحمله من نتائج تخدم مصالح البلين.

وخلال زيارته إلى تونس أواخر الشهر الماضي، أكد البيبة الاتفاق مع الجانب التونسي على توحيد الإجراءات الجمركية بين البلدين والعمل على استكمال فكرة المنطقة الصناعية المشتركة بمنطقة رأس جدير، وإلغاء القيود على حركة السلع بين البلدين.

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