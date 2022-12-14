«حكومة الوحدة»: تشكيل لجنة لتسوية الديون المستحقة على ليبيا لتونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق على تشكيل لجنة تعمل على تسوية الديون المتراكمة على الدولة الليبية لصالح تونس.

جاء ذلك خلال استقبال وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان الوزارة سفير تونس المعتمد لدى ليبيا الأسعد العجيلي، بحضور وكيل ديوان الوزارة وشؤون النقل البحري وسام خليفة الإدريسي، حيث جرى استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعمه وتطويره، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة المواصلات على «فيسبوك».

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وفي مطلع ديسمبر الجاري، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليمات لبعض الوزارات والمؤسسات، لبدء تنفيذ نتائج التفهمات المبرمة مع الجانب التونسي، ومن بينها منشور موجه لمديري جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان وجهاز تنفيذ المواصلات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لسداد الديون المستحقة للشركات التونسية المتعاقد معها، وتفعيل العقود أو إنهائها.

وخلال زيارته إلى تونس أواخر الشهر الماضي وعد الدبيبة بتسوية كافة الديون المستحقة على ليبيا لتونس في مجالات الصحة والنقل الجوي والكهرباء في أقرب وقت، مؤكدًا الاتفاق مع الجانب التونسي على توحيد الإجراءات الجمركية بين البلدين والعمل على استكمال فكرة المنطقة الصناعية المشتركة بمنطقة رأس جدير، وإلغاء القيود على حركة السلع بين البلدين.