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بدء الخطوات التنفيذية لمشروع خزان مياه بمحلة الغربيات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 12 ديسمبر 2022, 09:59 صباحا
بدء الخطوات التنفيذية لمشروع خزان مياه بمحلة الغربيات
خط مياه في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت بلدية سرت تسليم موقع تنفيذ مشروع خزان مياه ارضي بمحلة الغربيات الي الشركة المنفذة.

وتبلغ سعة الخزان 1500 متر مكعب، ويغطي الخزان مساحة واسعة من منطقة الغربيات والتي كانت تعاني لسنوات طويله من شح لمياه الشرب.

ومن المقرر أن يدرس جهاز تنفيد مشروعات الاسكان والمرافق كافة المعوقات بالمناطق الواقعه بنطاقه الجغرافية لتنفيذ مشاريع مماثلة في المناطق التي تعاني من شح المياه بالتنسيق مع بلدية سرت.

- اجتماع في سرت لبحث تنفيذ مشروعات مياه الشرب 
- سكان البويرات يشكون شح مياه الشرب منذ سنوات

حضر عملية التسليم عضو المجلس البلدي لبلدية سرت رئيس لجنة البنية التحتية د. مخلوف حامد، ومدير مكتب جهاز تنفيد مشروعات الاسكان والمرافق بسرت، وذلك بحضور مندويين عن شركة «الشعال» المنفذة للمشروع.

والأسبوع الماضي، قال مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت المهندس أحمد الودي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع المشترك بين مسؤولي جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والشركة العامة للمياه، ناقش ملف مياه الشرب بمحلة الغربيات ومناطق غرب المدينة ومشكلة الصرف الصحي بمحلة وادي جارف.

وأشار إلى الاتفاق على تحديد موقع لإنشاء خزان مياه شرب بمحلة الغربيات، والمتعاقد على تنفيذه من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لإنشاء فتحة للمياه من منظومة القرضابية السدادة والواقعة بالقرب من محطة الوقود بمحلة الغربيات على الطريق الرئيسي.

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