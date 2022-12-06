«التعليم» تتحرك بعد رصد حالات ترك تلاميذ أمام المدارس عقب نهاية اليوم الدراسي

القاهرة - بوابة الوسط

تحركت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بعد أن رصدت الوزارة حالات تركت فيها إدارات عدة مدارس تلاميذها في المرحلة الابتداية ينتظرون ذويهم وحدهم بعد نهاية اليوم الدراسي.

ووجه وزير التربية والتعليم موسى المقريف تعميما إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، بألا يغادر مديرو المدارس المؤسسات التعليمية إلا بعد خروج آخر تلميذ وتسلمه من قبل ذويه، وذلك «حفاظا على سلامة» الصغار، حسب ما جاء في منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ودعا الوزير الأخصائين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية بدورهم، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في هذا الخصوص، و«أخذ الأمر في غاية الأهمية».

وتداولت صفحات ليبية على موقع «فيسبوك»، صورا عديدة لأطفال يجلسون أمام مدارسهم، بعد انتهاء اليوم الدراسي وغلق بواباتها، وهم في انتظار ذويهم، ما خلق حالة من الجدل حول مسؤولية وزارة التعليم وأيضا أولياء الأمور تجاه الصغار.