لهذه الأسباب.. الحكومة التونسية تدعو للتسجيل عبر «وافد» الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

دعت وزارة التشغيل التونسية رعاياها ممن دخل إلى ليبيا بطرق غير مؤمّنة، إلى تسوية وضعياتهم من أجل التمتع بحقوقهم من تأمين أو ضمان أجورهم والتسجيل في منصة «وافد» الليبية.



ووقع كل من وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس نصر الدين النصيبي، ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، اتفاقية مشتركة تهدف إلى استجلاب اليد العاملة التونسية إلى ليبيا والاستفادة من خبرتها خلال إعادة إعمار ليبيا مع ضمان كل الحقوق المهنية والتأمين للعمال، كما وقعا، الجمعة، مذكرة تفاهم لتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تسجيل وتنقل الأيادي العاملة عبر منصة "وافد"، بعد إكمال جميع بياناتهم الشخصية.



وفي تصريحات إذاعية، مساء السبت، أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي أن الهدف من الاتفاقية حماية حقوق التونسيين العاملين في ليبيا عبر التسجيل في منصة «وافد»، معتبرًا أن التسجيل بالمنصة يضمن لتونس متابعة مواطنيها والتدخل عند الحاجة، وأحصى الوزير 10 آلاف عامل في ليبيا، مؤكدًا أن ضعف هذا العدد موجود بطريقة غير رسمية وحقوقه غير مضمونة.



مسار إعادة إعمار ليبيا

ويراهن النصيبي على الاتفاقية لتعزيز التعاون في مسار إعادة اعمار ليبيا، حيث إن أكثر القطاعات طلبًا هو البناء والطرقات والنفط وصيانة الطيران والخدمات، مشيرًا إلى فرص كبيرة للمؤسسات والكفاءات التونسية للعمل في ليبيا، وأضاف أن وجود الاتفاقية ضروري وأنها تطمئن الشركات والعمال في ليبيا أو الذين يرغبون في العمل فيها أن كل حقوقهم ستضمن وبشكل واضح.

كما كشف النصيبي أن هناك اتفاقًا بين البلدين على عقد اللجنة العليا المشتركة المقبلة في ليبيا لكن لم يتم الاتفاق على تاريخ انعقادها بعد.

بدوره عدد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية مجالات التعاون الممكنة منها قطاع المخابز وصيانة الطائرات وهي من أكثر القطاعات طلبًا لليد العاملة، إلى جانب اعتماد ليبيا على الشركات التونسية في صيانة الحقول والصهاريج النفطية وأنابيب النقل، لاسيما أن ليبيا تستهدف تطوير صناعة النفط وزيادة الصادرات، وشدد العابد على أن الاتفاقية تهدف لضمان حقوق العمال وصرف أجورهم بصفة منتظمة وتوفير المساكن لهم في المناطق الهادئة والتي لا تعرف أعمال شغب.

ويوما الأربعاء والخميس الماضيان أشرف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ونظيرته التونسية نجلاء بودن، على توقيع اتفاقية تتضمن زيادة عدد الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس وربط المطارات الليبية والتونسية والشروع في تدشين خط بحري بين البلدين.

كما وقع الاتفاق كل من وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهابي، ونظيره التونسي ربيع المجيدي، ويهدف إلى تدشين ميناء مشترك للأمن الغذائي لمعالجة وتخزين المواد الغذائية لفائدة البلدين والدول المجاورة وتدعيم خطوط النقل العامة.

وزار الدبيبة تونس برفقة وفد مكون من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ونائب رئيس الحكومة عادل جمعة، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية. وكشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، أن ليبيا تعتزم تسديد ديون مستحقة لتونس خلال ديسمبر الجاري، إضافة إلى توحيد نقطة الجمارك الحدودية بين البلدين.