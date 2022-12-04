Atwasat

لهذه الأسباب.. الحكومة التونسية تدعو للتسجيل عبر «وافد» الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 04 ديسمبر 2022, 01:11 مساء
لهذه الأسباب.. الحكومة التونسية تدعو للتسجيل عبر «وافد» الليبية
وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي نصر الدين النصيبي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعت وزارة التشغيل التونسية رعاياها ممن دخل إلى ليبيا بطرق غير مؤمّنة، إلى تسوية وضعياتهم من أجل التمتع بحقوقهم من تأمين أو ضمان أجورهم والتسجيل في منصة «وافد» الليبية.

ووقع كل من وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس نصر الدين النصيبي، ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، اتفاقية مشتركة تهدف إلى استجلاب اليد العاملة التونسية إلى ليبيا والاستفادة من خبرتها خلال إعادة إعمار ليبيا مع ضمان كل الحقوق المهنية والتأمين للعمال، كما وقعا، الجمعة، مذكرة تفاهم لتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تسجيل وتنقل الأيادي العاملة عبر منصة "وافد"، بعد إكمال جميع بياناتهم الشخصية.

وفي تصريحات إذاعية، مساء السبت، أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي أن الهدف من الاتفاقية حماية حقوق التونسيين العاملين في ليبيا عبر التسجيل في منصة «وافد»، معتبرًا أن التسجيل بالمنصة يضمن لتونس متابعة مواطنيها والتدخل عند الحاجة، وأحصى الوزير 10 آلاف عامل في ليبيا، مؤكدًا أن ضعف هذا العدد موجود بطريقة غير رسمية وحقوقه غير مضمونة.

مسار إعادة إعمار ليبيا
ويراهن النصيبي على الاتفاقية لتعزيز التعاون في مسار إعادة اعمار ليبيا، حيث إن أكثر القطاعات طلبًا هو البناء والطرقات والنفط وصيانة الطيران والخدمات، مشيرًا إلى فرص كبيرة للمؤسسات والكفاءات التونسية للعمل في ليبيا، وأضاف أن وجود الاتفاقية ضروري وأنها تطمئن الشركات والعمال في ليبيا أو الذين يرغبون في العمل فيها أن كل حقوقهم ستضمن وبشكل واضح.

كما كشف النصيبي أن هناك اتفاقًا بين البلدين على عقد اللجنة العليا المشتركة المقبلة في ليبيا لكن لم يتم الاتفاق على تاريخ انعقادها بعد.

بدوره عدد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية مجالات التعاون الممكنة منها قطاع المخابز وصيانة الطائرات وهي من أكثر القطاعات طلبًا لليد العاملة، إلى جانب اعتماد ليبيا على الشركات التونسية في صيانة الحقول والصهاريج النفطية وأنابيب النقل، لاسيما أن ليبيا تستهدف تطوير صناعة النفط وزيادة الصادرات، وشدد العابد على أن الاتفاقية تهدف لضمان حقوق العمال وصرف أجورهم بصفة منتظمة وتوفير المساكن لهم في المناطق الهادئة والتي لا تعرف أعمال شغب.

ويوما الأربعاء والخميس الماضيان أشرف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ونظيرته التونسية نجلاء بودن، على توقيع اتفاقية تتضمن زيادة عدد الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس وربط المطارات الليبية والتونسية والشروع في تدشين خط بحري بين البلدين.

كما وقع الاتفاق كل من وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهابي، ونظيره التونسي ربيع المجيدي، ويهدف إلى تدشين ميناء مشترك للأمن الغذائي لمعالجة وتخزين المواد الغذائية لفائدة البلدين والدول المجاورة وتدعيم خطوط النقل العامة.

وزار الدبيبة تونس برفقة وفد مكون من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ونائب رئيس الحكومة عادل جمعة، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية. وكشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، أن ليبيا تعتزم تسديد ديون مستحقة لتونس خلال ديسمبر الجاري، إضافة إلى توحيد نقطة الجمارك الحدودية بين البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
مباراتان في ختام الأسبوع السادس على شاشة قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراتان في ختام الأسبوع السادس على شاشة قناة الوسط «WTV».. الأحد
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني

أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي
بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل

بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل
الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا

الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا
زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا

زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا
هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟

هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟
5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022

5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022
انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر

انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر
شنقب: دخول عالم الاستثمار حل فوري لأزمة الرياضة الليبية

شنقب: دخول عالم الاستثمار حل فوري لأزمة الرياضة الليبية
هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟

هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»
أول انتصار للصداقة والأولمبي في الدوري الليبي والأهلي طرابلس يجتاز المحلة

أول انتصار للصداقة والأولمبي في الدوري الليبي والأهلي طرابلس يجتاز المحلة
إعجاب كانييه ويست بهتلر يستفز الرئيس الأميركي

إعجاب كانييه ويست بهتلر يستفز الرئيس الأميركي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
1.2 مليون برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة
1.2 مليون برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
لهذه الأسباب.. الحكومة التونسية تدعو للتسجيل عبر «وافد» الليبية
لهذه الأسباب.. الحكومة التونسية تدعو للتسجيل عبر «وافد» الليبية
مجلة إسبانية: الاتحاد الأفريقي يتمسك بالمصالحة أولا قبل الانتخابات
مجلة إسبانية: الاتحاد الأفريقي يتمسك بالمصالحة أولا قبل ...
تعرض للتفجير مرتين.. إعادة افتتاح جسر «سيدي يونس - الصابري» وسط بنغازي
تعرض للتفجير مرتين.. إعادة افتتاح جسر «سيدي يونس - الصابري» وسط ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معا
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
هل تفك مصافحة السيسي وإردوغان عقدة الأزمة الليبية؟
هل تفك مصافحة السيسي وإردوغان عقدة الأزمة الليبية؟...
المهراج: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا
المهراج: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا...
لجنة حكومية تناقش مسودة الوثيقة القضائية للهجرة
لجنة حكومية تناقش مسودة الوثيقة القضائية للهجرة...
تعرض للتفجير مرتين.. إعادة افتتاح جسر «سيدي يونس - الصابري» وسط بنغازي
تعرض للتفجير مرتين.. إعادة افتتاح جسر «سيدي يونس - الصابري» ......
مجلة إسبانية: الاتحاد الأفريقي يتمسك بالمصالحة أولا قبل الانتخابات
مجلة إسبانية: الاتحاد الأفريقي يتمسك بالمصالحة أولا قبل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط