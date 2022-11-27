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تعليق الدراسة ببلدية طرابلس المركز غدا الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 07:49 مساء
تعليق الدراسة ببلدية طرابلس المركز غدا الإثنين
مياه الأمطار تغرق عددًا من الشوراع الرئيسية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية طرابلس المركز)
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أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركزي، اليوم الأحد، تعليق الدراسة بالمدارس والعمل بديوان المراقبة يوم غد الإثنين، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وذلك بالتنسيق بين المراقب وعميد البلدية، وفق إعلان نشرته المراقبة عبر صفحتها على «فيسبوك».

أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس
وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأحد، وحددت هيئة السلامة الوطنية 10 شوارع وأماكن أغلقتها تجمعات الأمطار. وتداول ناشطون وصفحات تواصل اجتماعي ليبية لقطات مصورة لمشاهد تجمعات الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية.

- لا إصابات بشرية.. بلدية طرابلس المركز تحذر سكان شارع عمر المختار
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وفي وقت سابق اليوم، حذرت بلدية طرابلس المركز، سكان شارع عمر المختار بالعاصمة طرابلس والشوارع التي يوجد بها رافعات ثابتة ودعائم معدنية أو ما يعرف بـ«سقالة» الابتعاد قدر الإمكان وعدم المرور، مع استمرار الأمطار الغزيرة في العاصمة.

تعليق الدراسة في عدد من مراقبات طرابلس
ونوهت البلدية في بيان، بأنه جارٍ معالجة كل العوائق بالتعاون مع إدارة الطوارئ بشركة الخدمات العامة طرابلس، مؤكدة عدم وجود إصابات بشرية.

وعلق عدد من مراقبات التربية والتعليم في منطقة طرابلس الكبرى اليوم الدراسة بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بعدما تركت وزارة التربية والتعليم للمراقبات في مختلف البلدية تقدير الموقف بشأن استمرار أو تعليق الدراسة؛ كل حسب منطقته.
 

مياه الأمطار تغرق عدد من الشوراع الرئيسية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية طرابلس المركز)
مياه الأمطار تغرق عدد من الشوراع الرئيسية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية طرابلس المركز)
مياه الأمطار تغرق عدد من الشوراع الرئيسية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية طرابلس المركز)
مياه الأمطار تغرق عدد من الشوراع الرئيسية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية طرابلس المركز)
مياه الأمطار تغرق عدد من الشوراع الرئيسية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية طرابلس المركز)
مياه الأمطار تغرق عدد من الشوراع الرئيسية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية طرابلس المركز)
مياه الأمطار تغرق عدد من الشوراع الرئيسية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية طرابلس المركز)
مياه الأمطار تغرق عدد من الشوراع الرئيسية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية طرابلس المركز)
مياه الأمطار تغرق عدد من الشوراع الرئيسية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية طرابلس المركز)
مياه الأمطار تغرق عدد من الشوراع الرئيسية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (بلدية طرابلس المركز)
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