تعليق الدراسة في عين زارة وأبوسليم بسبب سوء الطقس

القاهرة - بوابة الوسط

قررت مراقبة التربية والتعليم في عين زارة تعليق الدراسة، غدا الأحد؛ فيما أعلنت مراقبة التربية والتعليم في أبوسليم تعليق الدراسة لمدة يومين ابتداء من الأحد.

وجاء قرار المراقبتين في بيانين منفصلين، على ضوء تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية من تأثر ليبيا بتقلبات جوية بداية من ظهر السبت على مناطق الشمال الغربي، مصحوبة برياح نشطة، مع سقوط أمطار متفرقة «قد تكون جيدة إلى غزيرة»، تصحبها خلايا رعدية، فيما تشمل هذه التقلبات غدًا الأحد بعض مناطق الشمال الشرقي.

تعليق الدراسة في عين زارة مع استثناء

وقالت مراقبة التربية والتعليم في عين زارة في بيانها، إنها قررت تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في المنطقة باستثناء طلاب الشهادة الثانوية ممن لهم دور ثاني؛ وذلك بسبب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية من «صعوبة» الطقس غدا. وأوضحت أن القرار يأتي في ضوء السلطة التقديرية الممنوحة لها من وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف.

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بدورها، أعلنت مراقبة التعليم في أبوسليم في بيان منفصل، تعليق الدراسة في نظامي التعليم العام والخاص ليومي الأحد والإثنين؛ بسبب الحالة الجوية. وأوضحت أن القرار جاء بالتنسيق مع بلدية أبوسليم وعملا بكتاب رئيس لجنة الطوارئ بطرابلس الكبرى والموجه الي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وكذلك التفويض الممنوح لها من وزير التعليم.

قرار المقريف بشأن تعليق الدراسة

وترك وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، السبت، لمراقبات التعليم بالبلديات الحق في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل العمل في المدارس من عدمه؛ بسبب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية من هطول أمطار على معظم أنحاء ليبيا.

وأكد المقريف في تصريح إلى منصة «حكومتنا» الحكومية، أن قرار تعطيل المدارس من عدمه بسبب الأحوال الجوية «سيكون حسب تقديرات مراقبات التعليم بالبلديات».