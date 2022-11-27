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الأرصاد تتوقع أمطارا غزيرة في ليبيا.. وتدعو إلى الحيطة والحذر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 09:27 صباحا
الأرصاد تتوقع أمطارا غزيرة في ليبيا.. وتدعو إلى الحيطة والحذر
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022.
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار جيدة إلى غزيرة هذا اليوم، مصحوبة بخلايا رعدية نتيجة منخفض جوى يوثر على أغلب مناطق شمال ليبيا. 

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركزي إلى هبوب رياح نشطة إلى قوية خاصة على (مناطق الشمال الغربي)، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر. 

راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية تسبب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان الأودية المحلية، علية يرجى أخذ الحيطة والحذر. 
الرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة اليوم.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و19 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: سقوط أمطار جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية أحيانًا وتكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة (من بنغازي إلى درنة والدواخل)، مما تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة علية يرجى أخذ الحيطة والحذر.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مناطق الحمادة والجفرة مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم مثيرة للأتربة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18و20 درجة مئوية.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و 24 درجة مئوية.

الأرصاد تتوقع أمطارا غزيرة في ليبيا.. وتدعو إلى الحيطة والحذر
الأرصاد تتوقع أمطارا غزيرة في ليبيا.. وتدعو إلى الحيطة والحذر
الأرصاد تتوقع أمطارا غزيرة في ليبيا.. وتدعو إلى الحيطة والحذر
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