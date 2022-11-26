بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط

ترك وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمراقبات التعليم بالبلديات الحق في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل العمل في المدارس من عدمه؛ بسبب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية من هطول أمطار على معظم أنحاء ليبيا.

وأكد المقريف في تصريح إلى منصة «حكومتنا» الحكومية، أن قرار تعطيل المدارس من عدمه بسبب الأحوال الجوية «سيكون حسب تقديرات مراقبات التعليم بالبلديات».

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر ليبيا بتقلبات جوية بداية من ظهر اليوم السبت على مناطق الشمال الغربي، مصحوبة برياح نشطة، مع سقوط أمطار متفرقة «قد تكون جيدة إلى غزيرة»، تصحبها خلايا رعدية، فيما تشمل هذه التقلبات غدًا الأحد بعض مناطق الشمال الشرقي.