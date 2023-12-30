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نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 30 ديسمبر 2023, 11:42 صباحا
نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج
جانب من منافسات الشطرنج في ليبيا. (فيسبوك)
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تتواصل الندية والإثارة والتشويق في بطولة ليبيا للشطرنج. ففي أبرز نتائج، أمس الجمعة، في الجولة السابعة، تعادل المتصدر حسين الصابري مع علي الشعافي، وفاز ملاحقه يوسف الحصادي على أسامة الطيب.

أيضا فاز أحمد نصرالدين على فوزي التائب، وناجي أبوقندة على رضا الأدريسي. كما فاز عياد بوحسن على عبدالله شرمدو، وتعادل جمعة البلعزي مع محمد الحراري.

الترتيب بعد الجولة السابعة
باتت الصدارة للاعب حسين الصابرى برصيد 5.5 نقطة. وبكسر التعادل يأتي ثانيا اللاعب يوسف الحصادي بـ5.5 نقطة، وخلفهما ثلاثة لاعبين برصيد 5 نقاط، وهم: أحمد نصرالدين وعلي الشعافي وناجي بوقندة، وسادسا عياد بوحسن بـ4.5 نقطة.

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ومن خلفهم خمسة لاعبين بأربع نقاط، هم: أسامة الطالب ومحمد الحراري وفوزي التائب وعبدالله الفيتوري وجمعة البلعزي.

الجولة الثامنة من المنافسات
حسين الصابري يلتقي ناجي بوقندة، ويوسف الحصادي يتبارى مع عياد بوحسن، وعلي الشعافي مع أحمد نصرالدين، وأسامة الطالب يواجه جمعة البلعزي، وعبدالله الفيتوري يتبارى مع فوزي التائب، ومحمد الحراري مع رضا الإدريسي.

جانب من منافسات الشطرنج في ليبيا. (فيسبوك)
جانب من منافسات الشطرنج في ليبيا. (فيسبوك)
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