«FIDE» يختار اللاعب يوسف الحصادي لتمثيل أفريقيا ببطولة كأس العالم للشطرنج

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري

اختار الاتحاد الأفريقي للشطرنج «FIDE» البطل الليبي ولاعب نادي دارنس يوسف عبدالباسط الحصادي لتمثيل قارة أفريقيا في بطولة كأس العالم التي ستنطلق في 25 أغسطس المقبل بجمهورية ألمانيا، ويشارك إلى جانب الحصادي من أفريقيا سبعة لاعبين من دول جنوب أفريقيا، ومصر، والجزائر، وجنوب السودان.

وقال عبدالباسط الحصادي والد اللاعب يوسف لـ«بوابة الوسط» السبت إن «الاتحاد الأفريقي للشطرنج اتصل بنجله صباح اليوم السبت وأبلغه باختياره للمشاركة في بطولة كأس العالم للشطرنج»، مشيرًا إلى أن «الاستعداد لهذه البطولة يحتاج إلى معسكر تدريبي على مستوى عالٍ».

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ولفت الحصادي إلى أن هذا الاختيار هو «تشريف لكل ليبيا»، متأسفًا في الوقت نفسه على «حالة الإهمال والتهميش التي يعاني منها اللاعب يوسف الحصادي من قِبل المؤسسات المسؤولة عن الرياضة الليبية وشركات الدولة التي تدعم بعض الرياضيين دون غيرهم».

يذكر أن البطل يوسف الحصادي سجله حافل بالانتصارات العربية والأفريقية وسبق له التتويج بذهبية أفريقيا تحت 12 عاما، وبطولة كأس العرب بالعراق وبكأس وذهبية بطولة (Arena) الدولية إضافة إلى بطولة (الخياري) الدولية أربع مرات.

تشكيلة منتخب أفريقيا المشارك في بطولة كأس العالم بألمانيا. (الإنترنت)