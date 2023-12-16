فريق الهلال يغادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة سوبر سبورت بكأس الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

غادرت بعثة فريق الهلال اليوم السبت ليبيا في طريقها إلى جنوب أفريقيا، استعدادا لمواجهة فريق سوبر سبورت الجنوب الأفريقي في 20 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة مرحلة الإياب- من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

الهلال يسعى للفوز على أصحاب الأرض

فريق الهلال الليبي سيدخل اللقاء وفي رصيده ثلاث نقاط حصدها من ثلاثة مباريات، خسر اثنتين وفاز في مباراة، وهو يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على المنافسة في بقية جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية وذلك على الرغم من صعوبة وضعه الحالي في ترتيب المجموعة الأولى.

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ويتصدر فريق اتحاد العاصمة الجزائري ترتيب فرق المجموعة برصيد تسع نقاط، يليه مودرن فيوتشر المصري برصيد ست نقاط، ثم الهلال وله ثلاث نقاط، وأخيرا يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي وليس لديه أي نقاط في رصيده.