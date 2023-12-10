  • Alwasat News
Atwasat

الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على حساب سوبر سبورت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 09:20 مساء
الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على حساب سوبر سبورت
لاعبو الهلال يحتفلون بالفوز على سوبر سبورت الأحد 10 ديسمبر 2023 (حساب نادي الهلال على فيسبوك)
alwasat radio

حقق الهلال أول فوز له في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تغلب على ضيفه الغيني سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد شهداء بنينا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

معتصم التائب يحرز هدفي الهلال
تقدم الهلال بهدف عن طريق معتصم التائب  في الدقيقة «17» لينتهي الشوط بتقدم الهلال بهدف من دون رد، وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب نفسه من إضافة الهدف الثاني لمصلحة الهلال في الدقيقة «60»، فيما أحرز جامباني لونجو هدف سوبر سبورت في الدقيقة «58».

بهذه النتيجة يحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية، لكنه بقي خلف فريقي اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر المصري اللذين يملك كل منهما ست نقاط ويحتلان المركزين الأول والثاني في ترتيب المجموعة.

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
الهلال الليبي يستعد لمواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي.. الأحد

يعد فوز الهلال على سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالغ الأهمية إذ أنه أعاد إحياء آمال الفريق في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما تلقى الخسارة في أول جولتين من منافسات المجموعة على يد اتحاد العاصمة ومودرن فيوتشر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تأجيل حلقة «ملعب الوسط» بسبب ترحيل قمة الأهلي طرابلس والمدينة في «دورينا»
تأجيل حلقة «ملعب الوسط» بسبب ترحيل قمة الأهلي طرابلس والمدينة في ...
الهلال يواجه سوبر سبورت في مهمة إنقاذ حلم «الكونفدرالية»
الهلال يواجه سوبر سبورت في مهمة إنقاذ حلم «الكونفدرالية»
أبوسليم يفوز على سوار كويا الغيني بكأس الكونفدرالية الأفريقية
أبوسليم يفوز على سوار كويا الغيني بكأس الكونفدرالية الأفريقية
الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا
الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا
الأخضر يصدر بيانًا ناريًا بشأن الأخطاء التحكيمية في «دورينا»
الأخضر يصدر بيانًا ناريًا بشأن الأخطاء التحكيمية في «دورينا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» ......
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا ......
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة ......
الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية
الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس ......
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ملامح المستقبل
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ......
المزيد
المنتخب الوطني لكرة السلة يعسكر في بنغازي استعدادا للبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يعسكر في بنغازي استعدادا للبطولة ......
الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على حساب سوبر سبورت
الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على......
صراع ثنائي على صدارة المجموعة الأولى من «دورينا» بعد اختتام الجولة الخامسة
صراع ثنائي على صدارة المجموعة الأولى من «دورينا» بعد اختتام ......
الأخضر يصدر بيانًا ناريًا بشأن الأخطاء التحكيمية في «دورينا»
الأخضر يصدر بيانًا ناريًا بشأن الأخطاء التحكيمية في «دورينا»...
الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا
الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من ......
المزيد