الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على حساب سوبر سبورت

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الهلال أول فوز له في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تغلب على ضيفه الغيني سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد شهداء بنينا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

معتصم التائب يحرز هدفي الهلال

تقدم الهلال بهدف عن طريق معتصم التائب في الدقيقة «17» لينتهي الشوط بتقدم الهلال بهدف من دون رد، وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب نفسه من إضافة الهدف الثاني لمصلحة الهلال في الدقيقة «60»، فيما أحرز جامباني لونجو هدف سوبر سبورت في الدقيقة «58».

بهذه النتيجة يحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية، لكنه بقي خلف فريقي اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر المصري اللذين يملك كل منهما ست نقاط ويحتلان المركزين الأول والثاني في ترتيب المجموعة.

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يعد فوز الهلال على سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالغ الأهمية إذ أنه أعاد إحياء آمال الفريق في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما تلقى الخسارة في أول جولتين من منافسات المجموعة على يد اتحاد العاصمة ومودرن فيوتشر.