الهلال الليبي يستعد لمواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواصل فريق الهلال الليبي استعداداته في بنغازي لمواجهة ضيفه فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي بملعب شهداء بنينا غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء ضمن منافسات مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

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فريق الهلال خسر المباراة الأولى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين دون رد على ملعب 5 جويليه بالجزائر، وخسر الثانية أمام فيوتشر المصري بهدفين مقابل هدف على أرضه، وبات في حاجة لتصحيح مساره في الجولة الثالثة.

يسعى الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في المنافسة في المجموعة والتي تضم اتحاد العاصمة الجزائري وفيوتشر المصري وسبور سبورت الجنوب أفريقي.