شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أولى مواجهاته في دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية» أمام اتحاد العاصمة الجزائري اليوم الأحد، على أرض الأخير ووسط جماهيره، بهدفين دون رد جاء الأول من تصويبة صاروخية من إسلام مريلي، والثاني عن طريق المحترف توميسانج أوريبوني، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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وعيَّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم إيفواريًّا لإدارة مباراة اتحاد العاصمة والهلال بنغازي الليبي، على ملعب 5 جويلية 1962، لحساب افتتاح الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

قاد اللقاء حكم الوسط إبراهيم خليلو طراوري والمساعد الأول عبدالرحمن ديزيري نغوة والمساعد الثاني ونوهو واتارا والحكم الرابع سورو تيونيفار ومراقب اللقاء محمد عبدات بلال من موريتانيا.

فيوتشر المصري يتخطى عقبة سوبر سبورت بهدف

وفي المجموعة نفسها، فاز فريق مودرن فيوتشر المصري في أولى مبارياته أمام سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، اليوم الأحد، على ملعب السلام بالعاصمة القاهرة.

وفاز مودرن فيوتشر على نظيره سوبر سبورت بهدف، في مباراة شهدت تألق حارس مرماه محمود جنش في أكثر من محاولة، وسجل غنام محمد هدف مودرن فيوتشر الوحيد، بالدقيقة 76، من تسديدة صاروخية سكنت الشباك.