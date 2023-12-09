فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

مع إعلان ترتيب مباريات ودية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تعود أنظار الجماهير الرياضية للتعلق مجددا بلاعبي «فرسان المتوسط»، أملا في تحقيق إنجاز جديد يجسد انطلاقة الفريق المميزة تحت قيادة المدير الفني الصربي «ميتشو»، الذي قاد المنتخب بتشكيلته الشابة إلى تحقيق فوز وتعادل في أول جولتين من منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

فيصل البدري «مايسترو» المنتخب الوطني

ومع خوض تلك المباريات الودية، تأمل الجماهير أن يتألق لاعبو «فرسان المتوسط»، وعلى رأسهم فيصل البدري، الذي يلقب بـ«مايسترو»، لما يتميز به من قوة التسديد والتوزيع الدقيق والهدوء الشديد داخل وخارج الملعب، ما يجعله أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي بدون منازع.

وعلى الرغم من أن «ميتشو» اختار في البداية تشكيلة شابة بالكامل، لتجديد دماء المنتخب الوطني، إلا أنه عاد واستعان بفيصل البدري لتسليمه بقدراته وحاجة المنتخب الوطني إلى جهوده وخبراته الطويلة، وبالفعل كان اللاعب عند حسن ظن مدربه وظهر بأفضل صورة ممكنة وكان أحد الأسباب في رسم البهجة على وجوه الجماهير الرياضية خلال أول جولتين للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما زرع مع زملائه الثقة في نفوس الجماهير بقدرة الفريق على الذهاب بعيدا في التصفيات والمنافسة بقوة حتى النهاية على التأهل إلى كأس العالم.

وتمكن فيصل البدري، المولود في العام 1990، من التتويج مع المنتخب الوطني بكأس أفريقيا للمحليين العام 2014، وهي أول كأس تحققه ليبيا في بطولة غير مصنفة. وقد اختاره في تلك الفترة المدرب الإسباني كليمنتي في صفوف المنتخب الوطني.

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وأول هدف سجله البدري كان في مباراة جمعت فريقي الهلال والأولمبي العام 2009. وقد حصل على جائزة أفضل لاعب وسط في ليبيا موسم 2022 ـ 2023، وخاض مع فريق الهلال العديد من المباريات المحلية والأفريقية، لكنه تعرض لإصابة أبعدته عدة أشهر عن الملاعب، ولم يستسلم وعاد أقوى مما كان عليه، ليظل فيصل البدري أحد أهم ركائز المنتخب الوطني ومن أعمدته الرئيسية.