«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو»، أنه يتعين عليه أن يختار أفضل تشكيلة ممكنة لخوض المباراة أمام منتخب إيسواتيني في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

«ميتشو» يتعهد بتصحيح أخطاء المنتخب الوطني

وقال «ميتشو» إنه قام بتجربة 22 لاعبًا وكل اللاعبين على استعداد تام لخوض مباراة إيسواتيني، وأضاف إنه استفاد من المباريات الودية التي خاضها المنتخب وسيعمل على الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي ظهرت، كما سيعمل على تصحيح الأخطاء والسلبيات قبل مواجهة منتخبي إيسواتيني والكاميرون في أول جولتين بتصفيات كأس العالم 2026.

وأعرب «ميتشو» في مقطع فيديو قصير نشره الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم على موقع «فيسبوك»، عن سعادته بمستوى اللاعبين والتزامهم على الرغم من أنه فريق شاب يضم اثنين من اللاعبين أصحاب الخبرة هما فيصل البدري وأحمد كراوع.

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وأضاف «ميتشو» إن لديه عمل كبير يقوم به قبل المباراة الأولى أمام منتخب إيسواتيني لأن المباريات الودية يقوم المدرب بالتجريب والتقييم واكتساب الخبرة قبل خوض المواجهات الرسمية.