التعاون يفوز على الأخضر بهدف نظيف في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ألحق التعاون الخسارة الأولى بفريق الأخضر عندما تغلب عليه بهدف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة على ملعب شيخ الشهداء، ضمن مباريات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

طه خليل يؤمن الفوز للتعاون

بهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى تسع نقاط في ترتيب فرق المجموعة الأولى من «دورينا»، بينما توقف رصيد الأخضر عند 11 نقطة.

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سجل هدف المباراة الوحيد طه خليل في الدقيقة 60 من زمن المباراة.