الهلال يواجه سوبر سبورت في مهمة إنقاذ حلم «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف الهلال فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي في السادسة من مساء اليوم باستاد شهداء بنينا، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الهلال في اختبار قوي بـ«الكونفدرالية»

المباراة تعد اختبارًا قويًا لفريق الهلال الذي يتعين عليه الفوز بها لحصد أول ثلاث نقاط له بالمجموعة، بعدما سبق وفقد نتيجة أول مباراتين له بالمجموعة الأولى، حيث فاز اتحاد العاصمة الجزائري عليه بهدفين من دون رد، ثم خسر أمام ضيفه مودرن فيوتشر المصري بهدف مقابل هدفين.

وفي ضوء تلك النتائج وصعوبة موقف الهلال، يتعين على الفريق الفوز اليوم لإنقاذ فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة أن المباراة تقام على ملعبه ووسط جماهيره، ويعد الفوز بها أمرًا لا مفر منه من أجل إنقاذ فرص الفريق في مواصلة طريقه بالبطولة الأفريقية.

ويتصدر فريقا اتحاد العاصمة الجزائري ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، يليه مودرن فيوتشر المصري بالرصيد نفسه، ثم يأتي فريقا الهلال وسوبر سبورت دون أي رصيد من النقاط.

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ويتعين على المدير الفني لفريق الهلال المصري محمد عودة أن يجد حلًا لغياب الانتصارات على صعيد بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من خلال التغلب على سوبر سبورت الجنوب أفريقي، كما أظهرت مباراة الفريق أمام مودرن فيوتشر المصري أن الهلال غير قادر على الحفاظ على تقدمه، وهو ما كلفه خسارة المباراة في النهاية، وهي أمور تدخل في صميم عمل المدير الفني ومعاونيه.

ويملك الهلال فرصة كبيرة في الفوز بمباراة اليوم في ظل تواضع مستوى سوبر سبورت الذي خسر بدوره أول مباراتين له في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.