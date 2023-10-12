الظهرة يسعى إلى العودة للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد محمد الجدائمي عضو مجلس إدارة نادي الظهرة أن هدف النادي القادم هو عودة الفريق الأول إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بعد فترة من الغياب.

القابسي يتمتع بخبرة كبيرة

وقال في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن التعاقد مع المدرب التونسي حسان القابسى ومعه معد بدنى جاء على هذا الأساس، مشيرًا إلى أن القابسي مدرب له خبرة واسعة، كما أن الخطوة القادمة هي التعاقد مع مدير كرة من العناصر المحلية لتهيئة الظروف أمام تحقيق الهدف المنشود، خاصة أن النادي يمتلك نواة جيدة لفريق جديد.

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يذكر أن فريق الظهرة أحرز لقب بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم سنة 1985.