الكوني: مجلس الشورى والحكماء بالأهلي طرابلس يهدف لترابط وتواصل الأجيال

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد عبدالرحمن الكونى عضو مجلس الشورى والحكماء بنادي الأهلي طرابلس أن إنشاء المجلس داخل النادي يهدف إلى الحفاظ على ترابط وتواصل الأجيال وتكريم الشخصيات التي قدمت الكثير للنادي.

حفل تكريم لشخصيات الأهلي طرابلس

وقال الكوني إن الاحتفال الأخير بتكريم شخصيات رياضية في نادي الأهلي طرابلس وهم: الإداري المعروف عبدالرحمن بشر والإداري أكرم بوحلقة والحارس خليفة أبونوارة يعد نوعًا من الوفاء لهذه الشخصيات، وأن مجلس الحكماء مفتوح للجميع من أجل مصلحة نادي الأهلي طرابلس.

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يذكر أن فريق الكرة بنادي الأهلي طرابلس يخوض حاليًا معسكرًا تدريبيًا في تونس يخوض خلاله عددًا من المباريات الودية استعدادًا لبدء منافسات الدوري الممتاز المقرر انطلاقه يوم 27 أكتوبر الجاري.