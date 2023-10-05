اتحاد كرة السلة يعقد جمعية عمومية 4 نوفمبر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حدد اتحاد كرة السلة الرابع من نوفمبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد.

موضوعات متعددة على مائدة الجمعية العمومية لاتحاد السلة

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة بقاعة الاجتماعات بالاتحادات بالمدينة الرياضية في طرابلس، حيث سيجريى مناقشة عديد المواضيع من بينها البرنامج السنوي للموسم الرياضي 2023 - 2024، واعتماد لائحة المسابقات العامة، وأيضا اعتماد لائحة المدربين والحكام وما يستجد من أعمال.

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وسبق لاتحاد كرة السلة أن عقد اجتماعا طارئا خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، حضره مدير إدارة شؤون الرياضة بالوزارة عبدالرزاق ملوس، ومندوب اللجنة الأولمبية الليبية نوري الزراع.

وتناول ذلك الاجتماع الصعوبات التي يواجهها اتحاد كرة السلة بسبب توقف الدعم المالي لموسمين متتاليين.