وجوه جديدة مع مدرب «الفرسان» الموقت أمام غينيا الاستوائية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تكليف المدرب الوطني سالم الجلالي لتولى مهمة قيادة المنتخب الأول بشكل موقت في مباراته بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية المقبلة «كان 2023» أمام منتخب غينيا الاستوائية.

واستأنف المنتخب تحضيراته بداية من اليوم الإثنين، استعدادًا للمباراة التي ستقام بملعب شهداء بنينا ببنغازي في 6 سبتمبر الجاري.

24 لاعبًا في قائمة «فرسان المتوسط» الجديدة

واختار الجلالي قائمة جديدة شابة تضم 24 لاعبًا من بينهم محترفان وهما الطاهر بن عامر المحترف بالدفاع الحسني الجديدي المغربي، وفهد المسماري المحترف في فريق سوسيشكا المونتينغري.

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وضمت القائمة كلًا من محمد عياد، وأيمن التيهار، وأصيل المقصبي في حراسة المرمى، فيما تضم باقى القائمة كلًا من علي يوسف، وأسامة الصريط، وحمزة المقصبي، وفاضل سلامة، ومؤيد جدور، ومحمود الشلوي، وزياد العلواني، وطه خليل، وعبد السلام مصطفى.

ضمت القائمة أيضًا مالك الأندلسي، وفرج غيضان، وحسين طقطق، وسند بن علي، ونورالدين القليب، وعبد الميسر أبوشيبة، وعمر الخوجة، وصبحي الضاوي، وأسامة بوجليدة، وأسامة الشريمي.

بداية فرنسية ونهاية حزينة مع حمدي بطاو

كان منتخب «فرسان المتوسط» استهل مسيرته ضمن تصفيات «كان» بقيادة المدرب الفرنسي مارتينيس ثم تولى مهمة تدريب الفريق في آخر جولتين المدرب الوطني حمدي بطاو.

سالم الجلالي ثالث مدرب يتولى مهمة الفريق الوطني

يعد سالم الجلالي ثالث مدرب يتولى مهمة قيادة الفريق ضمن تصفيات «كان» التي فقد خلالها الفريق حظوظه في التأهل ضمن مجموعته التي تصدرها وتأهل منها غينيا الاستوائية وتونس، فيما يحل منتخب بوتسوانا ثالثًا، ويأتي المنتخب الليبي في آخر لائحة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

اتحاد الكرة يدرس السير الذاتية للمدربين في البيضاء

من جهة أخرى يدرس الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال اجتماعه المرتقب بمدينة البيضاء يوم الرابع من سبتمبر الجاري جملة من العروض لعدد من المدربين الذين يمثلون مدارس تدريبية مختلفة من أجل إسناد المهمة لأحدهم، بهدف قيادة الفريق بتصفيات كأس العالم المقرر انطلاقها خلال نوفمبر المقبل.