«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»

القاهرة - بوابة الوسط

لا تزال الكرة الليبية تتمسك بظلال الأمل في اقتناص تذكرة المونديال الأفريقي بساحل العاج العام المقبل، رغم تقلص حظوظ «فرسان المتوسط» نسبيا في التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2023، إذ استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم حمدي بطاو 29 لاعبا لخوض المعسكر التدريبي الذي سيجريه المنتخب في مصر، استعدادا لملاقاة بوتسوانا في منتصف الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستقام في كوت ديفوار.

وتقلصت حظوظ «فرسان المتوسط» نسبياً في التأهل، إثر تلقيه الخسارة الثانية تواليا على يد المنتخب التونسي، في مواجهة جمعتهما مارس الماضي في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في ساحل العاج، إذ يحتل المنتخب الترتيب الثالث في المجموعة العاشرة بالتصفيات برصيد ثلاث نقاط، خلف تونس برصيد عشر نقاط وغينيا الاستوائية تسع نقاط.

حسابات تأهل «فرسان المتوسط»

وعندما يستضيف المنتخب الوطني لكرة القدم منتخب غينيا الاستوائية في الجولة الأخيرة على أرضه، يحتاج إلى الفوز بنتيجة كبيرة، في حال خسرت هذه الأخيرة من تونس في الجولة الخامسة بفارق بسيط من الأهداف، أي أن منتخب «فرسان المتوسط»، مطالب في جميع الأحوال بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في شباك غينيا الاستوائية، لعلها تكون حاسمة وترجح كفته على حساب المنتخب الأفريقي.

وفي مارس الماضي، حقق المنتخب التونسي فوزين في جولتي الذهاب والإياب في تونس وليبيا، ففي مباراة الذهاب حقق المنتخب التونسي فوزا على نظيره الليبي بثلاثية نظيفة على ملعب حمادي العقربي برادس في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة إقامتها في كوت ديفوار. ورغم ذلك، تبقى حظوظ المنتخب قائمة في حال فوز تونس على غينيا الاستوائية في الجولة الخامسة المقررة في شهر يونيو، شرط أن يحقق «فرسان المتوسط» الفوز في الجولة نفسها على المنتخب البوتسواني عندما يتواجهان في بنغازي، في وقت سينتظر المنتخب الليبي حتى شهر سبتمبر، عندما يستضيف غينيا الاستوائية على أرضه، ويحتاج للفوز أيضا لكي يؤكد تأهله إلى البطولة الأفريقية.

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بطاو يتمسك بأمل الصعود

ورغم الحسبة الصعبة لليبيين على طريق «الكان»، فإن المدير الفني بطاو يتمسك بما تبقى من أمل للصعود إلى البطولة، واختار من لاعبي منتخبنا المحترفين بالخارج كلا من مؤيد اللافي لاعب الوداد المغربي، والطاهر بن العامر مدافع الدفاع الجديدي المغربي، وحمدي الهوني لاعب الترجي التونسي ضمن اللائحة التي ستدخل معسكرا إعداديا في 12 يونيو الجاري.

وضمت القائمة ثلاثة حراس وهم معاذ اللافي ومراد الوحيشي ومعاذ المنصوري، أما اللاعبون فهم المعتصم الصبو وعبدالله الشريف وعلي يوسف وطلال فرحات وناجي دراء ومحمد منير وصهيب بن سليمان وربيع شادي وبلقاسم رجب وأبوبكر أبوعقيلة وأسامة الصريط ومحمد الترهوني والمعتصم اللافي وإسماعيل التاجوري وأسامة بلعيد وفاضل سلامة ونورالدين القليب وأحمد كراوع ومحمود الشلوي ومؤيد اللافي وزكريا الهريش والطاهر بن عامر ومحمد صولة والشامخ العبيدي ومفتاح طقطق وحمدو الهوني.

في الوقت نفسه، يدخل المدرب بطاو تحديا ذاتيا على أمل استكمال مهمته التدريبية، بعد الخسارتين الأخيرتين أمام منتخب تونس في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل. وفي مارس الماضي، وبعد رحيل المدرب الفرنسي كورنتين مارتينز، استعان الاتحاد الليبي لكرة القدم بالمدرب الوطني حمدي بطاو، بعقد لمدة ستة أشهر بهدف التأهل لكأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل.

مستقبل بطاو مع المنتخب

وسبق أن توقعت مصادر إقالة بطاو قبل انتهاء فترة عقده المقدرة بستة أشهر في حال فشله في تحقيق نتائج مرضية مع المنتخب خلال مباراتيه المقبلتين في يونيو وسبتمبر. وكشف عضو بالاتحاد الليبي لكرة القدم مستقبل بطاو مع المنتخب عقب انتهاء اجتماع اتحاد كرة القدم الأخير، بقوله «لا توجد نية لدى الاتحاد لتجديد عقد المدرب الذي سينتهي في أغسطس المقبل».

وأضاف: «يجب أن نكون عادلين ولا نظلم هذا المدرب، الذي تسلم تدريب المنتخب في ظروف صعبة، وواجه منتخب تونس وحقق الفوز على فرنسا بطلة العالم مرتين، وعلى الجمهور الليبي أن يدرك حقيقة الأمور، وأن كرة القدم أضحت مشروع دولة».

وتبقى تساؤلات النقاد والمحللين قائمة حول فرص حدوث مفاجأة كروية تقلب الموازين فيما تبقى من مباريات التصفيات الأفريقية، ويحجز المنتخب تذكرة ساحل العاج في 2024.

مباراة سابقة لمنتخب ليبيا. (الإنترنت)