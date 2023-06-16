منتخب «الفرسان» يتمسك بالأمل الضعيف في تصفيات أفريقيا أمام بوتسوانا

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» نظيره البوتسواني، السبت المقبل، تحت قيادة المدرب الوطني حمدي بطاو، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل بـ«كوت ديفوار 2023»، ويستكمل الفريق الوطني مشواره بالتصفيات وسط حسابات معقدة، بعد خسارته ثلاث مباريات في التصفيات، وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، وفي حاجة للفوز بنتيجة آخر مباراتين، وتعثر غينيا الإستوائية أمام تونس، ويتصدر منتخب الأخير المجموعة العاشرة برصيد عشر نقاط، وغينيا الإستوائية تسع نقاط، وليبيا ثلاث نقاط، وبوتسوانا نقطة وحيدة.

غياب الحارس الدولي اللافي للإصابة

وتأكد غياب الحارس معاذ اللافي بسبب الإصابة، ومحمد منير المعتزل دولياً مؤخراً، لتضم قائمة الفريق الوطني: مراد الوحيشي ومعاذ المنصوري، إلى جانب المعتصم الصبو وعبدالله الشريف وعلي يوسف وطلال فرحات وناجي دارء وصهيب بن سليمان وربيع شادي وبلقاسم رجب وأبوبكر أبوعقيلة وأسامة الصراط ومحمد الترهوني والمعتصم اللافي وإسماعيل التاجوري وأسامة بلعيد وفاضل سلامة ونور الدين القليب وأحمد كرواع ومحمـــــود الشلــــوي ومؤيـد اللافي وزكريا الهريش والطاهر بن عامر ومحمد صولة والشامخ العبيدي ومفتاح طقطق وحمدو الهوني.

7 منتخبات تحسم الصعود لبطولة الأمم

وبعدما حسمت العديد من المنتخبات تأهلها مبكراً لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، تتطلع باقي القوى الكروية الكبرى في القارة السمراء لحجز مقاعدها في المسابقة دون انتظار الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة للبطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخباً، حيث يصعد للنهائيات المتصدر والوصيف في المجموعات الـ12 بالتصفيات. وضمنت سبعة منتخبات تأهلها لأمم أفريقيا المقبلة هي السنغال حاملة اللقب، والجزائر، وتونس، والمغرب، وجنوب أفريقيا، وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى كوت ديفوار.

نيجيريا تبحث نقطة لتأمين الصعود

في المجموعة الأولى، يلتقي منتخب نيجيريا، المتوج بأمم أفريقيا ثلاث مرات، مع مضيفه سيراليون، في حين يلعب منتخب غينيا بيساو مع مضيفه منتخب ساوتومي. ويكفي المنتخب النيجيري، الذي يتصدر المجموعة برصيد تسع نقاط، نقطة التعادل فقط للتأهل رسمياً للنهائيات، أمام منتخب سيراليون، صاحب المركز الثالث بخمس نقاط. وربما يصعد أيضاً منتخب غينيا بيساو، صاحب المركز الثاني بسبع نقاط للبطولة، حال فوزه على منتخب ساوتومي، متذيل الترتيب بنقطة وحيدة، وتعثر سيراليون أمام نيجيريا.

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في المجموعة الثانية، يحل منتخب بوركينا فاسو ضيفاً على منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، فيما يلعب منتخب إيسواتيني (سوازيلاند سابقاً)، مع ضيفه منتخب توغو. ويخوض منتخب بوركينا فاسو المباراة بأعصاب هادئة بعد تأهله للنهائيات في ظل تصدره ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يتطلع منتخب كاب فيردي، صاحب المركز الثاني بسبع نقاط، لحصد النقاط الثلاث أملاً في حسم التأهل دون النظر لنتيجة لقاء منتخبي إيسواتيني وتوغو اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطتين.

ويلتقي منتخب بوروندي مع ضيفه منتخب ناميبيا في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً منتخب الكاميرون فقط، في ظل استبعاد المنتخب الكيني من التصفيات بسبب التدخل الحكومي في شؤون كرة القدم بالبلاد. وتتصدر ناميبيا التي تخوض مباراتها الأخيرة بالتصفيات، ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيها منتخب الكاميرون الذي يتبقى له لقاء وحيد أيضاً، ويتذيل منتخب بوروندي الترتيب بنقطة واحدة، حيث تنتظره مباراة أخرى مع الكاميرون.

صراع شديد في المجموعة الخامسة

ويبدو الصراع على أشده في المجموعة الخامسة، حيث تحل غانا، الفائزة باللقب أربع مرات، ضيفة على مدغشقر، وتلعب أفريقيا الوسطى مع ضيفتها أنغولا. وتتصدر غانا الترتيب بثماني نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيها منتخب أفريقيا الوسطى، ويتواجد المنتخب الأنغولي في المركز الثالث بخمس نقاط، وتقبع مدغشقر في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وسيكون منتخب الجزائر، الذي حمل كأس البطولة عامي 1990 و2019، في نزهة حينما يواجه مضيفه منتخب أوغندا في المجموعة السادسة، التي تشهد مواجهة متكافئة بين تنزانيا وضيفتها النيجر. ويحلق منتخب الجزائر في الصدارة بـ12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، ليصعد بجدارة للنهائيات عن تلك المجموعة، التي تتصارع فيها المنتخبات الثلاثة الأخرى على بطاقة التأهل الثانية، حيث تحتل تنزانيا وأوغندا المركزين الثاني والثالث بأربع نقاط، بفارق نقطتين أمام النيجر صاحبة المركز الأخير. وتشهد المجموعة التاسعة مواجهة عربية خالصة بين السودان، الحاصلة على اللقب عام 1970، وضيفتها موريتانيا، بينما يستضيف منتخب الغابون، نظيره الكونغولي الديمقراطي، بطل المسابقة عامي 1968 و1974.

تشابك في المنافسة بالمجموعة التاسعة

وتبدو الأمور مشتعلة تماماً في المجموعة التاسعة، حيث تمتلك منتخباتها الأربعة كامل الحظوظ في الصعود للنهائيات، فتتصدر الغابون الترتيب بسبع نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيها منتخب السودان، بينما تتواجد موريتانيا في المركز الثالث بخمس نقاط، وتحتل الكونغو الديمقراطية قاع الترتيب بأربع نقاط.