منتخب ليبيا يبحث الحسابات المعقدة بمعسكر مصر استعدادا لمواجهة بوتسوانا في تصفيات أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يتحول المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، الإثنين المقبل، إلى مصر، للدخول في معسكر مغلق، ومن المحتمل أن يجري خلاله مباراة ودية مع أحد الفرق المصرية قبل السفر إلى بوتسوانا، لخوض مباراة أمام منتخبها في السابع عشر من يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة نحو أمم أفريقيا.

حسابات معقدة تحاصر المنتخب الوطني

المنتخب الوطني يدخل في حسابات معقدة، بعد خسارته ثلاث مباريات في التصفيات، ورصيده 3 نقاط، وفي حاجة للفوز بنتيجة آخر مباراتين.

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الفوز في مباراتين يستهدف تحسين مركز الفريق الوطني مع خسارة منافسه المباشر منتخب غينيا الإستوائية، الذي سيلتقيه في المباراة الأخيرة من التصفيات على ملعب «شهداء بنينا».

تونس تتصدر المجموعة وتضمن التأهل

ترتيب المجموعة العاشرة: تونس 10 نقاط، وهو متصدر حاليا ومتأهل، وغينيا الإستوائية 9 نقاط، وليبيا 3 نقاط، وبوتسوانا نقطة وحيدة.



وقد أصدر مدرب المنتخب الوطني حمدي بطاو القائمة المستدعاة للدخول في معسكر إعدادي بمصر، وخوض المباراة الرسمية مع منتخب بوتسوانا ضمن التصفيات أفريقيا.

قائمة المنتخب الوطني الليبي

ضمت القائمة ثلاثة حراس: معاذ اللافي ومراد الوحيشي ومعاذ المنصوري، إلى جانب المعتصم الصبو وعبدالله الشريف وعلي يوسف وطلال فرحات وناجي دارء ومحمد منير وصهيب بن سليمان وربيع شادي وبلقاسم رجب وأبوبكر أبوعقيلة.

كما ضمت القائمة: أسامة الصراط ومحمد الترهوني والمعتصم اللافي وإسماعيل التاجوري وأسامة بلعيد وفاضل سلامة ونور الدين القليب وأحمد كرواع ومحمود الشلوي ومؤيد اللافي وزكريا الهريش والطاهر بن عامر ومحمد صولة والشامخ العبيدي ومفتاح طقطق وحمدو الهوني.