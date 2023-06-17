منتخب ليبيا جاهز لمواجهة بوتسوانا وسط انتظار هدية تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يخوض المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، مباراته الخامسة ضمن التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

مواجهة «فرسان المتوسط» تأتي أمام منتخب بوتسوانا على الملعب الوطني ببوتسوانا في تمام السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

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ويحتاج المنتخب الوطني لانتصار، أملا في تعزيز حظوظه بالمنافسة، مع انتظار فوز منتخب تونس، المتصدر والمتأهل عن المجموعة العاشرة، على غينيا الاستوائية، صاحب الوصافة برصيد تسع نقاط، لتعود حسابات التأهل، التي تبدو صعبة، عندما يلتقي في ختام الجولة السادسة المنتخب الليبي نظيره الغيني على ملعب «شهداء بنينا».

وقد أدى المنتخب الوطني، مساء أمس الجمعة، حصة تدريبية على ملعب المباراة، بينما عقد أمس الاجتماع الفني للمباراة، ومؤتمر صحفي للمدرب الوطني حمدي بطاو رفقة المدافع الطاهر بن عامر.

بطاو خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب ليبيا استعدادا لمواجهة بوتسوانا. (فيسبوك)

منتخب ليبيا في التدريبات استعدادا لمواجهة بوتسوانا. (فيسبوك)

بن عامر خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب ليبيا استعدادا لمواجهة بوتسوانا. (فيسبوك)