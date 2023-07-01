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الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بلقب «دورينا» بالفوز على الأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 10:24 مساء
الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بلقب «دورينا» بالفوز على الأهلي بنغازي
لقطة مثبتة من فيديو مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي اليوم 1 يوليو 2023
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عزز الأهلي طرابلس صدارته لدور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز «دورينا»، بعدما تغلب على الأهلي بنغازي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم مدينة بصفاقس التونسية في الجولة الثانية من سداسي التتويج.

بهذا الفوز رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى ست نقاط لسابق فوزه في الجولة الأولى على النصر، بينما توقف رصيد الأهلي بنغازي عند ثلاث نقاط لفوزه في الجولة الأولى على الاتحاد.

قدم الفريقان مباراة جيدة خاصة من جانب الأهلي طرابلس الذي غلبت عليه النزعة الهجومية من البداية للنهاية، فيما تأثر الأهلي بنغازي باللعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه المالي عمر كمارا للخشونة.

ضغط من الأهلي طرابلس
بداية المباراة جاءت حذرة للغاية من جانب الأهلي بنغازي الذي فضل عدم الاندفاع مبكرا خشية التعرض لهدف مبكر، إلا أن هذا الأسلوب ترك المجال أمام الأهلي طرابلس لكي يسيطر تماما على اللقاء ويضغط بسلسلة من الهجمات المتتالية على مرمى مراد الوحيشي.

الـ«VAR» يلغي هدفا للأهلي طرابلس
الأهلي طرابلس حاول استغلال فارق الطول بين مهاجميه ومدافعي الأهلي بنغازي من خلال إرسال كرات عرضية عالية داخل منطقة الجزاء على أمل تحويل إحداها إلى هدف، وهو ما تحقق في الدقيقة السادسة عندما قفز صالح الطاهر فوق المدافعين محولا كرة عالية إلى الشباك، غير إن تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» ألغت الهدف بداعي التسلل، ليبقى التعادل السلبي بين الفريقين.

بعد الهدف الملغي تواصل هجوم الأهلي طرابلس وتعددت المحاولات على مرمى الوحيشي، فسدد علي بوعرقوب بجوار القائم، وفي الدقيقة 18 حدثت هفوة دفاعية من الأهلي بنغازي بسبب سهو المدافعين لتصل الكرة إلى عبدالله العرفي وهو غير مراقب فيسدد كرة قوية إلا أن الوحيشي تصدى لها.

في الدقيقة 25 شن الأهلي بنغازي أولى المحاولات الجدية من تسديدة بقدم زكريا المنصوري إلا أن الحارس نشنوش أبعدها لركنية.

هدف ضائع من الأهلي طرابلس
الدقيقة 33 شهدت أخطر الفرص عندما اصطدمت رأسية صالح الطاهر بالعارضة لترتد إلى إيبوكا وهو منفرد بالمرمى لكنه يسقط دون أن يسجل فيخرج الدفاع الكرة لتجد بوعرقوب الذي سدد بقوة إلا أن الوحيشي أبعدها لركنية، ليضيع هدف مؤكد من الأهلي طرابلس.

طرد كمارا والأهلي بنغازي يلعب منقوصا
في الدقيقة 45 يتدخل المالي عمر كمارا لاعب الأهلي بنغازي بقوة مع عبدالله العرفي فلا يتردد الحكم في إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كمارا، ليكمل الأهلي بنغازي المباراة بعشرة لاعبين للمباراة الثانية على التوالي في دور سداسي التتويج.

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الدقائق المتحسبة بدلا من الوقت الضائع تمر دون أن تشهد جديدا سوى تسديدة من الأهلي طرابلس يبعدها الحارس لركنية، وأخرى من الأهلي بنغازي تخرج بعيدة عن المرمى، فينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

بداية سريعة للأهلي طرابلس
بداية الشوط الثاني جاءت سريعة من جانب الأهلي طرابلس سعيا لحسم النتيجة بهدف مبكر، فتعددت المحاولات والكرات داخل منطقة جزاء الأهلي بنغازي، وفي الدقيقة 50 حصل الأهلي بنغازي على فرصة خطيرة بوصول الكرة إلى إيبوكا وهو في مسافة أمتار من المرمى لكن الترهوني أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة قبل التسديد.

أهداف ضائعة من الفريقين
في الدقيقة 55 يسدد زكريا المنصوري كرة مرت بجوار قائم الأهلي طرابلس، وهي تسديدة أراد بها الأهلي بنغازي أن الإعلان أنه سيسعى للفوز ولن يتأثر باللعب بعشرة لاعبين.

في الدقيقة 59 قام أحمد كراوع بإرسال كرة عرضية قابلها المنصوري بتسديدة مباشرة ذهبت لركنية، وبعدها مباشرة أرسل المنصوري تمريرة متقنة إلى كراوع الذي سدد كرة اصطدمت بقدم مدافع  ومرت فوق العارضة ليضيع هدف من الأهلي بنغازي.

في الدقيقة 68 أضاع إيبوكا فرصة هدف محقق عندما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء في غياب تام للرقابة فسدد لكن الكرة خرجت لركنية.

هدفان للأهلي طرابلس
بعد فترة من الهدوء جاءت الدقيقة 74 التي شهدت تمكن الأهلي طرابلس من تسجيل هدف من كرة عرضية حولها إيبوكا مباشرة في الشباك ليضع فريقه في المقدمة.

بعد الهدف هدأ إيقاع اللعب بشكل ملحوظ، فالأهلي طرابلس بدا قانعا بالتقدم بهدف، ولم يرغب في المغامرة بفتح خطوطه سعيا وراء تسجيل الهدف الثاني معرضا مرماه للخطر، بينما الأهلي بنغازي وضح تأثره بالنقص العددي في صفوفه ولم يتمكن من تهديد مرمى نشنوش تهديدا حقيقيا.

في الدقيقة 87 أنهى الأهلي طرابلس كل آمال منافسه في إدراك التعادل من خلال تسجيل الهدف الثاني من انفراد لنور الدين القليب، لتنتهي المباراةر بفوز الأهلي طرابلس.

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