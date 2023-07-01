شاهد عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط (WTV) مباراة «كلاسيكو ليبيا» بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي التي تقام في الثامنة مساء اليوم السبت، في ثاني مواجهات الجولة الثانية من منافسات دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وهي المباراة التي تقام في مدينة صفاقس التونسية، ويديرها الحكم الدولي البرتغالي فابيو فيريسمو.

وقد أعلنت قناة الوسط (WTV) أن المعلق الرياضي سراج سالم هو من سيقوم بالتعليق على مباراة «كلاسيكو ليبيا» بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، فيما سيكون المراسل هو فيصل الأصيبعي.

الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي يسعيان للفوز

ويسعى كل من الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي إلى تحقيق الفوز على الآخر، نظرا لأن مباريات الفريقين دائما ما تكون محط اهتمام جماهيري كبير نظرا للتنافس المحتدم بين الفريقين.

كما أن الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي نجحا في تحقيق الفوز في الجولة الأولى من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي «دورينا، وبالتالي فإن لدى كل منهما ثلاث نقاط في رصيده، وكلاهما يريد الوصول للنقطة السادسة.

وفي حالة فوز أي من الفريقين فإنه سيفض الشراكة مع منافسه على صدارة ترتيب فرق دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي «دورينا»، ويقطع خطوة نحو الاقتراب من اللقب.

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قناة الوسط «Wtv» تقدم استوديو مميزا

وقد أعدت قناة الوسط «Wtv» تغطية مميزة لمباريات الجولة الثانية من دور سداسي التتويج، من خلال تقديم استوديو تحليلي مميز يقدمه الإعلامي مؤيد إسكندر، كما تستضيف سبعة من نجوم التحليل لتقديم الرؤية الفنية لمباريات اليوم في دور سداسي التتويج بلقب «دورينا».