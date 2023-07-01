شاهد عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط (WTV) مباراة الهلال والاتحاد التي تقام في العاشرة مساء اليوم السبت، في ثالث مواجهات الجولة الثانية من منافسات دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وهي المباراة التي تقام في المنستير بتونس، ويديرها الحكم الدولي الروماني بيترسكو رادوي.

وقد أعلنت قناة الوسط (WTV) أن المعلق الرياضي أيوب عبدالسلام هو من سيقوم بالتعليق على مباراة الهلال والاتحاد، فيما سيكون المراسل هو طه البركي.

الهلال والاتحاد يسعيان للفوز الأول

ويسعى كل من الهلال والاتحاد إلى تحقيق أول فوز له في دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز «دورينا»، كما أن نتائج بقية المباريات تضع على الفريقين ضغطاً إضافياً لتحقيق الفوز.

وخلال الجولة الأولى من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي «دورينا»، اكتفى الهلال بنقطة التعادل مع أبوسليم، فيما تلقى الاتحاد هزيمة أمام الأهلي بنغازي بهدف مقابل هدفين.

وفي حالة فوز الهلال فإنه سيرفع رصيده إلى النقطة الرابعة، بينما في حالة فوز الاتحاد فإنه سيضيف أول ثلاث نقاط لرصيده في دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز «دورينا».

أما في حالة التعادل بأي نتيجة، فإنها ستكون أسوأ نتيجة بالنسبة للفريقين لأنها لا تخدم مساعيهما نحو المنافسة على لقب «دورينا».

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قناة الوسط «Wtv» تقدم استوديو مميزاً

وقد أعدت قناة الوسط «Wtv» تغطية مميزة لمباريات الجولة الثانية من دور سداسي التتويج، من خلال تقديم استوديو تحليلي مميز يقدمه الإعلامي مؤيد إسكندر، كما تستضيف سبعة من نجوم التحليل لتقديم الرؤية الفنية لمباريات اليوم في دور سداسي التتويج بلقب «دورينا».

استوديو الـ«VAR» لتحليل الحالات التحكيمية

وتعرض قناة الوسط «Wtv» برنامج «VAR STUDIO» لتحليل الحالات التحكيمية في مباريات «دورينا» بنهاية «الاستوديو التحليلي».