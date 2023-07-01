شاهد عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر التي تقام في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وهي المباراة التي تقام في مدينة سوسة التونسية، ويدير المباراة الحكم الدولي السنغالي ماجيتي نداي.

وقد أعلنت قناة الوسط (WTV) أن المعلق الرياضي أيوب عبدالسلام هو من سيقوم بالتعليق على مباراة أبوسليم والنصر، فيما سيكون المراسل هو طه البركي.

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أبوسليم والنصر يسعيان للفوز

وسيسعى فريقا أبوسليم والنصر إلى تحقيق الفوز بهدف التمسك بفرصهما في المنافسة على لقب الدوري الليبي الممتاز، حيث سبق لفريق أبوسليم أن تعادل سلبياً مع الهلال في الجولة الأولى، بينما خسر النصر أمام الأهلي طرابلس بهدف مقابل ثلاثة أهداف في الجولة ذاتها، لذلك فإن كلا الفريقين سيسعيان لتحسين الموقف من خلال حصد نقاط الفوز.

قناة الوسط «Wtv» تقدم استوديو مميزا

وقد أعدت قناة الوسط «Wtv» تغطية مميزة لمباريات الجولة الثانية من دور سداسي التتويج، حيث تقدم استوديو تحليليا مميزا يقدمه الإعلامي مؤيد إسكندر، كما تستضيف سبعة من نجوم التحليل لتقديم الرؤية الفنية لمباراة أبوسليم والنصر، بجانب مباراتي الأهلي طربلس التي تنطلق في الثامنة مساء، والهلال والاتحاد التي تبدأ في تمام العاشرة مساء.

استوديو الـ«VAR» لتحليل الحالات التحكيمية

وتعرض قناة الوسط «Wtv» برنامج «VAR STUDIO» لتحليل الحالات التحكيمية في مباريات «دورينا» بنهاية «الاستوديو التحليلي».