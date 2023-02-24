بعثة فريق الأخضر تصل زامبيا لمواجهة لوبوبو الكنغولي بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة نادي الأخضر، اليوم الجمعة، إلى زامبيا على متن طائرة خاصة للقاء فريق سانت لوبوبو الكونغولي الأحد المقبل بلوساكا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية.

ويأمل الأخضر في تحقيق نتيجة إيجابية، لاستعادة التوازن في المجموعة، والدخول في صراع التأهل للدور المقبل مع اتحاد العاصمة الجزائري ومارومو غالانتس الجنوب أفريقي.

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فبعد الخسارة في الجولة الأولى أمام غالانتس بجنوب أفريقيا بأربعة أهداف مقابل هدف، تعادل في ثاني لقاءاته على ملعبه ببنغازي أمام اتحاد العاصمة بهدف لمثله، وسجل هدف الأخضر الوحيد في اللقاء متوسط ميدانه صهيب بن سليمان، والذي اختير على إثره ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من المجموعات.

ترتيب المجموعة

ويملك ممثل ليبيا نقطة وحيدة في رصيده جعلته في الترتيب الثالث لمجموعته، إذ يتصدر الفريق الجنوب أفريقي بست نقاط، ويليه اتحاد العاصمة الجزائري بأربع نقاط، والأخضر بنقطة وحيدة، ويتذيل سانت لوبوبو الكونغولي المجموعة دون نقاط.

يذكر أن الفريق الكونغولي لوبوبو يلعب خارج الكونغو، واختار اللعب في جمهورية زامبيا.

جانب من وصول بعثة الأخضر الليبي لزامبيا، 24 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)

جانب من وصول بعثة الأخضر الليبي لزامبيا، 24 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)

جانب من وصول بعثة الأخضر الليبي لزامبيا، 24 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)