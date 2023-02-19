  • Alwasat News
Atwasat

أول نقطة في مشواره الأفريقي.. «الأخضر» يتعادل أمام «اتحاد العاصمة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 08:21 مساء
أول نقطة في مشواره الأفريقي.. «الأخضر» يتعادل أمام «اتحاد العاصمة»
فريق الأخضر الليبي من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية، 19 فبراير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

تعادل نادي الأخضر الليبي في ثاني مبارياته بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف لمثله، على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

وحصد الأخضر أول نقطة في مشواره من مواجهتين، بعد التعادل اليوم أمام اتحاد العاصمة بهدف صهيب بن سليمان في الدقيقة 67 من علامة الجزاء، والهزيمة في الجولة الأولى أمام مارومو غالانتس.

- «الأخضر» جاهز لاتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية» أملا في تعويض الخسارة الأولى
- «الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي

وتعادل اتحاد العاصمة بقدم لاعبه توميسانج أوريبوني في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين.

وعلى الجهة المقابلة، حقق الجنوب أفريقي مارومو غالانتس الفوز أمام نادي سانت إيلوي الكونغولي بهدفين مقابل هدف، في ثاني مبارياته بالمجموعات، محتلًا بذلك الصدارة بالعلامة الكاملة بست نقاط.

ختام مرحلة الذهاب
وتختتم مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى بمواجهة الأخضر وسانت إيلوي، بينما يلاقي اتحاد العاصمة مارومو غالانتس.

وإليكم الترتيب الكامل للمجموعة:
مارومو غالانتس 6
اتحاد العاصمة 4
الأخضر 1
سانت إيلوي 0

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
توافد آلاف اليابانيين إلى حديقة «أوينو» لتوديع 4 حيوانات باندا

توافد آلاف اليابانيين إلى حديقة «أوينو» لتوديع 4 حيوانات باندا
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية

وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس ...
فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)

فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص

نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر

«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر
نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»

نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%

«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%
سبانخ مغذية في خطوات بسيطة

سبانخ مغذية في خطوات بسيطة
امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي

امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي
ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير

ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير
النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»

النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»

الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأخضر» جاهز لاتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية» أملا في تعويض الخسارة الأولى
«الأخضر» جاهز لاتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية» أملا في ...
البطولة العربية للرغبي: المنتخب الليبي رجال ثالثا
البطولة العربية للرغبي: المنتخب الليبي رجال ثالثا
النصر يهزم المريخ السوداني «بريمونتادا»
النصر يهزم المريخ السوداني «بريمونتادا»
رئيس اتحاد الملاكمة يصدر تعميما بشأن إقامة بطولات الناشئين
رئيس اتحاد الملاكمة يصدر تعميما بشأن إقامة بطولات الناشئين
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض دور الكومبارس
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض ......
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن ......
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب...
عبر قناة الوسط «WTV» حضر السويحلي وانسحب الخمس بالغياب في الدوري الليبي
عبر قناة الوسط «WTV» حضر السويحلي وانسحب الخمس بالغياب في ......
المزيد
أول نقطة في مشواره الأفريقي.. «الأخضر» يتعادل أمام «اتحاد العاصمة»
أول نقطة في مشواره الأفريقي.. «الأخضر» يتعادل أمام «اتحاد ......
ترتيب الدوري الليبي بعد عقوبات لجنة المسابقات
ترتيب الدوري الليبي بعد عقوبات لجنة المسابقات...
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري...
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
رئيس اتحاد الملاكمة يصدر تعميما بشأن إقامة بطولات الناشئين
رئيس اتحاد الملاكمة يصدر تعميما بشأن إقامة بطولات الناشئين...
المزيد