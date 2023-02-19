أول نقطة في مشواره الأفريقي.. «الأخضر» يتعادل أمام «اتحاد العاصمة»

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل نادي الأخضر الليبي في ثاني مبارياته بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف لمثله، على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

وحصد الأخضر أول نقطة في مشواره من مواجهتين، بعد التعادل اليوم أمام اتحاد العاصمة بهدف صهيب بن سليمان في الدقيقة 67 من علامة الجزاء، والهزيمة في الجولة الأولى أمام مارومو غالانتس.

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وتعادل اتحاد العاصمة بقدم لاعبه توميسانج أوريبوني في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين.

وعلى الجهة المقابلة، حقق الجنوب أفريقي مارومو غالانتس الفوز أمام نادي سانت إيلوي الكونغولي بهدفين مقابل هدف، في ثاني مبارياته بالمجموعات، محتلًا بذلك الصدارة بالعلامة الكاملة بست نقاط.

ختام مرحلة الذهاب

وتختتم مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى بمواجهة الأخضر وسانت إيلوي، بينما يلاقي اتحاد العاصمة مارومو غالانتس.