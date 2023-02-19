«الأخضر» جاهز لاتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية» أملا في تعويض الخسارة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، فريق الأخضر، ممثل ليبيا الوحيد في المنافسات الأفريقية، بفريق اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

- الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»

وخسر الأخضر لقاءه الأول، ويحاول التعويض في الجولة الثانية لتصحيح المسار، ويقود اللقاء طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم هيثم قيراط، حكمًا أول، وبمساعدة كل من يامن الملولشي ووائل الحناشي، فيما سيكون أمير لوصيف الحكم الرابع للمباراة.

يظل الأخضر دون أهداف محتلًا المركز الثالث بالمجموعة، بينما اقتنص الفريق الجنوب أفريقي أول ثلاث نقاط ليتصدر بها المجموعة الأولى مع اتحاد الجزائر بعد فوزه بثلاثية نظيفة على فريق سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.