الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

يواصل فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر استعداداته لثاني مواجهاته الأفريقية بالمجموعة الأولى في بطولة «الكونفدرالية» أمام فريق اتحاد الجزائر الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، ويحاول فريق الأخضر تدارك أخطاء الجولة الأولى، بعد أن خسر ضربة بداية دور المجموعات أمام مضيفه الجنوب أفريقي مارومو غالانتس برباعية مقابل هدف، على ملعب «دوبسونفيل ستاديوم»، سجل هدف الأخضر الوحيد أكرم الزوي في الدقيقة 80، ليحول النتيجة إلى ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يضيف مارومو صاحب الأرض الهدف الرابع في الدقيقة 84، ليسجل رباعية مارومو غالانتس، لاعبه ليسيبا نوكو في الدقيقة الخامسة، وأضاف رانجا شيفافيرو «ثنائية» بالدقيقتين 21 و57، قبل أن يختتم جوزيف مالونجوان الأهداف.

يظل الأخضر دون أهداف محتلا المركز الثالث بالمجموعة، بينما اقتنص الفريق الجنوب أفريقي أول ثلاث نقاط ليتصدر بها المجموعة الأولى مع اتحاد الجزائر بعد فوزه بثلاثية نظيفة على فريق سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، في حين كشف الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر، بقيادة التونسي سمير شمام، المدير الفني، تشكيل هجومي للاعبيه أمام مارومو غالانتس، بطل جنوب أفريقيا، في أولى المواجهات، وضم تشكيل الأخضر: في حراسة المرمى مفتاح الدرسي، وفي الدفاع هيثم المحمدي، ووجدي سعيد، ومصطفى حمزة، وأنس الورفلي، وفي خط الوسط صهيب سليمان، وآدم أسيان، وأحمد الحاسي، وفي الهجوم أري بابل، وعامر التاورغي، وسالم روما.

شمام يرجع الخسارة إلى ضعف اللياقة

من جانبه، أرجع شمام سبب الخسارة إلى ضعف اللياقة البدنية، فضلا عن بطء لاعبيه في دخول أجواء المباراة أمام بطل جنوب أفريقيا، الأمر الذي ينوي تداركه مستقبلا، بهدف تعويض خسارة الجولة الأولى، ويعود فريقا لأخضر الممثل الوحيد للكرة الليبية إلى الواجهة الأفريقية من جديد، حيث يستأنف ظهوره القاري بمرحلة دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية التي يتأهل إلى ملاعبها لأول مرة.

يخوض فريق الأخضر ثاني مبارياته أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بملعب شهداء بنينا ببنغازي ضمن منافسات الجولة الثانية في التاسع عشر من فبراير الجاري، ويختتم الأخضر منافسات ذهاب المجموعة بمواجهة ممثل الكرة الكونغولية في السادس والعشرين من فبراير الجاري، وخلال مرحلة الإياب سيستقبل ممثلي جنوب أفريقيا والكونغو على ملعبه في مباراتين متتاليتين، وسيختتم مبارياته ضمن دور المجموعات بالتحول إلى الجزائر العاصمة لملاقاة اتحاد العاصمة.

مغامرة قارية الأولى من نوعها لممثل ليبيا

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها فريق الأخضر بممثلين عن الكرة في جنوب أفريقيا والجزائر والكونغو في ثالث مغامرة أفريقية في تاريخ النادي الليبي، بعد أن سجل ظهوره الأفريقي لأول مرة العام 2006، وغادر المنافسة من الدور الأول أمام فريق حرس الحدود المصري، ثم جدد ظهوره الأفريقي الثاني العام 2008، وبعد أن نجح للمرة الأولى في التأهل للدور الثاني عقب إقصائه فريق يانغ أفريكانز التنزاني خرج من سباق المنافسة في الدور الثاني أمام حرس الحدود المصري أيضًا، وكان فريق الأخضر في طريق بلوغه وتأهله التاريخي لأول مرة بدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية هذا الموسم، حيث نجح في إقصاء فرق أهلي الخرطوم السوداني من الدور التمهيدي، ثم أزاح فريق عزام التنزاني من الدور الثاني ليطيح فريق بلاتو يونايتد النيجيري، بعد «ريمونتادا» تاريخية جعلت الفريق يعبر لمجموعات «الكونفدرالية».

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واستعداداً لأفريقيا أقام فريق الأخضر معسكراً تدريبياً بالقاهرة خاض خلاله سلسلة من المباريات الودية التجريبية كان آخرها أمام فريق المريخ السوداني، حيث انتهى اللقاء الودي بتعادل الفريقين سلبياً دون أهداف، وكان فريق الأخضر بقيادة مدربه التونسي سمير شمام قد عزز قائمته الأفريقية بعدد من الانتدابات المهمة أبرزهم المحترف الغاني ريتشموند بواكي والتونسي هيثم المحمدي إلى جانب بعض الانتدابات المحلية أبرزها الثنائي أكرم الزوي وأحمد الحاسي والظهير الأيسر مجدي أرطيبة، قادماً من فريق دارنس وآخر الصفقات طارق السعيطي.

مشوار الرباعي الليبي في بطولتي أفريقيا

وأعلن نادي «الأخضر»، قائمة فريقه النهائية التي يخوض بها منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، وضمت في حراسة المرمى: مفتاح الدرسي وجمال سلطان ورضوان توفيق، وفي خط الدفاع: مصطفى حمزة وميدي البرعصي وحسن عباس وأنس الورفلي والتونسي بهاء السلامي ووجدي سعيد ومحمد أبوستة وعبدالله جديدو، وفي خط الوسط: محمد الكيستا ومحمد الشامخ والمحترف النيجيري أيديم أيسيان وصهيب بن سليمان والمغربي خالد الصروخ ويونس حجازي، وفي خط الهجوم: حمادي جاد الله والمحترف الأنغولي أري بابل وسالم المسلاتي «روما» وعامر التاورغي والمحترف الغيني جاك بيسيان وطلحة رزق، ويمثل كرة القدم الليبية نادي الأخضر في بطولة «الكونفدرالية»، بعد أن نجح في التأهل إلى دور المجموعات، ليصبح الوحيد من بين الأندية الأربعة المشاركة في الموسم القاري الحالي في بطولتي دوري الأبطال التي شهدت مشاركة الاتحاد والأهلي طرابلس، بينما شارك النصر والأخضر في «الكونفدرالية.