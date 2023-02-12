«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض فريق الأخضر الليبي لأول خسارة في مشواره بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، أمام مضيفه الجنوب أفريقي مارومو غالانتس برباعية مقابل هدف، على ملعب «دوبسونفيل ستاديوم».

وسجل هدف الأخضر الوحيد أكرم الزوي بالدقيقة 80، ليحول النتيجة إلى ثلاثة واحد، قبل أن يضيف مارومو الرابع بالدقيقة 84.

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وسجل رباعية مارومو غالانتس، لاعبه ليسيبا نوكو بالدقيقة الخامسة، وأضاف رانجا شيفافيرو «ثنائية» بالدقيقتين 21 و57، قبل أن يختتم جوزيف مالونجوان الأهداف بالدقيقة 84.

الأخضر بالمركز الأخير

وبهذه الخسارة يحتل الأخضر المركز الأخير في المجموعة، بينما اقتنص الفريق الجنوب أفريقي أول ثلاث نقاط، ليتصدر بها المجموعة الأولى، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة الثانية بالمجموعة بين اتحاد الجزائر وفريق سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.

وسيخوض الأخضر ثاني مواجهاته بالمجموعة أمام فريق اتحاد الجزائر يوم 19 الجاري، حينما يستضيفه بملعب شهداء بنينا في السادسة مساء بتوقيت ليبيا.