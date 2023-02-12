شاهد: الأخضر يتوجه لملعب «دوبسونفيل» لملاقاة بطل جنوب أفريقيا في أولى مواجهات مجموعات «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر إلى ملعب دوبسونفيل في جنوب أفريقيا، استعدادا لملاقاة فريق مارومو غالانتس، في أولى مواجهات دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية»، حسب الصفحة الرسمية لنادي الأخضر عبر «فيسبوك».

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يقام اللقاء في تمام الساعة الثالثة، بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وينافس فيها الممثل الوحيد للكرة الليبية بجانب اتحاد العاصمة الجزائري وساتت إيلوي لويو الكونغولي.

ويستأنف الأخضر ظهوره القاري بمرحلة دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية التي يتأهل إلى ملاعبها لأول مرة بمواجهة مستضيفه فريق مارومو غالانتس الجنوب أفريقي في افتتاحية منافسات فرق المجموعة الأولى التي تضم أيضا كلا من فريق اتحاد العاصمة الجزائري وساتت إيلوي لويو الكونغولي.

ويقص ممثل الكرة الليبية شريط مبارياته بمواجهة مستضيفه فريق مارمو غالاتنس الجنوب أفريقي، حيث سيدور لقاء الذهاب الأول في الثاني عشر من فبراير الجاري، ثم سيخوض فريق الأخضر ثاني مبارياته أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بملعب شهداء بنينا ببنغازي ضمن منافسات الجولة الثانية في التاسع عشر من فبراير الجاري.