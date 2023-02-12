الأخضر يعلن قائمته أمام مارومو غالانتس بطل جنوب أفريقيا في ضربة بداية مجموعات «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر، بقيادة التونسي سمير شمام، المدير الفني، تشكيل لاعبيه أمام مارومو غالانتس، بطل جنوب أفريقيا، في أولى مواجهات دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية» عن المجموعة الأولى على ملعب دوبسونفيل.

- شاهد: الأخضر يتوجه لملعب «دوبسونفيل» لملاقاة بطل جنوب أفريقيا في أولى مواجهات مجموعات «الكونفدرالية»

ضم تشكيل الأخضر: في حراسة المرمى مفتاح الدرسي، وفي الدفاع هيثم المحمدي، ووجدي سعيد، ومصطفى حمزة، وأنس الورفلي، وفي خط الوسط صهيب سليمان، وآدم أسيان، وأحمد الحاسي، وفي الهجوم أري بابل، وعامر التاورغي، وسالم روما.

ويستأنف الأخضر ظهوره القاري في مرحلة دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية التي يتأهل إلى ملاعبها لأول مرة بمواجهة مستضيفه فريق مارومو غالانتس جنوب الأفريقي في افتتاحية منافسات فرق المجموعة الأولى التي تضم أيضا كلا من فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وساتت إيلوي لويو الكونغولي.

ويقص ممثل الكرة الليبية شريط مبارياته بمواجهة مستضيفه فريق مارمو غالاتنس جنوب الأفريقي، حيث سيدور لقاء الذهاب الأول في الثاني عشر من فبراير الجاري، ثم سيخوض فريق الأخضر ثاني مبارياته أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بملعب شهداء بنينا في بنغازي ضمن منافسات الجولة الثانية في التاسع عشر من فبراير الجاري.