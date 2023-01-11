«كاف»: بث افتتاحية «شان» بين ليبيا والجزائر في 66 دولة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الثلاثاء، برمجة بث المباراة الافتتاحية للنسخة السابعة لبطولة أفريقيا للأمم للمحليين «شان-2022 المؤجلة إلى 2023»، بين ليبيا والجزائر المقررة يوم الجمعة المقبل في 66 بلدا على الأقل.

وقالت الهيئة القارية في بيان، إن 66 بلدا على الأقل سيتابع فعاليات الافتتاح من الجزائر، يوم 13 يناير، فيما سيجرى استعمال أكثر من 24 كاميرا، بمشاركة فرق إضافية للإنتاج تكون حول الملعب التي تقدم تغطية شاملة لأول منافسة شان بالأراضي الجزائرية.

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أساطير القارة السمراء يشاركون في البطولة

وأشار «كاف» إلى مشاركة أساطير للكرة الأفريقية من بينها الغاني جون بانتسيل، والإيفواري سياكا تيان، والنجم الجزائري السابق نور الدين بونعاس، والزامبي كليفورد مولنقا، من بين الفريق التاريخي لمعلقي ومحللي تلفزيون «الكاف». كما سيكون الموزمبيقي تيكو تيكو بوكوان، والإيفواري إيريك بابو والدولي البوتسواني السابق ديبسي سيلولوان و وسط الميدان الكاميروني السابق جوال إيبال ولاعبون أفارقة قدامى ذات مستوى عال، من بين المحللين الذين ستوظفهم الكاف لأول مرة في تاريخ المنافسة.

وضاعف «الكاف» عدد الكاميرات باعتماد كاميرات عنكبوتية في كل المباريات المبرمجة بملعب نيلسون مانديلا. وتعرف النسخة السابعة مشاركة 18 منتخبا لأول مرة من بينها منتخب المحليين الليبي، مقسما على ثلاث مجموعات بأربعة منتخبات ومجموعتين بثلاثة منتخبات.