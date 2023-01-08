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الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 03:47 مساء
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف
الفرنسي مارتينز. (أرشيفية : الإنترنت)
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تحدث الفرنسي كورنتان مارتينز، المدير الفني لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم، قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» في الجزائر، والبطولة الوحيدة التي اقتنصها «فرسان المتوسط» العام 2014، وقال مارتينز: «راضٍ عن معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم في تونس، خضنا تجربتين ناجحتين أمام ساحل العاج والكونغو الديمقراطية».

وأضاف مارتينز في تصريحاته للصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك» قائلا: «الوديتان كانتا تحضير وتجهيز جيدين للفريق قبل خوض منافسات الشان، ولا تهمني نتائج الوديات، فتعرفنا أكثر على إمكانيات وقدرات جميع اللاعبين وجاهزيتهم وعالجنا العديد من الأخطاء وتوصلنا إلى التشكيل الأقرب والأكثر تجانسا، ونحن جاهزون لكل مباريات البطولة».

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وأكمل: «راضٍ على كل اختياراتي للاعبي الفريق، وأرى أنهم الأبرز والأفضل في الدوري الليبى حاليا، وهدفنا في بطولة الشان هو الوصول لأبعد مرحلة ممكنة، وكل مباراة سنخوضها ستكون مباراة نهائية حاسمة والمشاركة في البطولة سنكتشف خلالها العديد من اللاعبين المحليين البارزين لتدعيم وتعزيز صفوف الفريق والاعتماد عليهم فى تصفيات الـ(كان)».

واختتم الفرنسي كورنتان مارتينز حديثه قائلا: «لدى فكرة كافية عن كل المنتخبات التي سنواجهها فى (الشان) ضمن مجموعتنا، وأعد الجمهور الرياضي في ليبيا بأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجمهور الرياضي الذي نأمل منه الوقوف مع لاعبي الفريق ودعمهم وتشجعيهم».

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