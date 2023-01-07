بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يلتقي المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم وديا، اليوم السبت، بنظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة الرابعة عصرا، على أرضية ملعب الشاذلي زويتن.

تعد المباراة الودية الثانية لـ«فرسان المتوسط» خلال المعسكر الخارجي المقام في تونس، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023»، المقررة إقامتها في الجزائر.

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كان المنتخب الوطني الليبي قد أخفق في تحقيق نتيجة إيجابية في اختباره الودي الأول أمام منتخب ساحل العاج، حيث خسر بهدف نظيف.

تأتي المباراة ضمن معسكر الفريق الوطني الخارجي، استعدادا لبطولة «الشان» التي تنطلق بالجزائر 13 يناير الجاري بلقاء «الفرسان» مع صاحب الأرض والضيافة.

المنتخب الوطني سيتجه إلى الجزائر في الحادي عشر من يناير الجاري، قبل 48 ساعة من خوض أول مباراة رسمية أمام الجزائر في افتتاح منافسات البطولة التي ستقام على ملعب نيلسون مانديلا.