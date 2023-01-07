في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى المنتخب الليبي المحلي اليوم السبت، مباراته الاستعدادية الثانية بالخسارة أمام منتخب الكونغو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين «شان»، والتي ستقام في الجزائر.

وأخفق المنتخب الوطني الليبي في تحقيق نتيجة إيجابية في اختباريه الوديين، إذ مني بالخسارة في مباراته الأولى أمام منتخب ساحل العاج، حيث خسر بهدف نظيف، قبل أن يخسر الثانية اليوم السبت أمام الكونغو، في معسكره الإعدادي بتونس، قبل التوجه للجزائر لمواجهة صاحب الأرض في المباراة الافتتاحية للبطولة في 13 من يناير الحالي.

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وسجل هدف المنتخب الوحيد، اللاعب عبدالعاطي العباسي، لاعب نادي الاتحاد الليبي، من علامة الجزاء، والذي انتهى على إثره شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي، قبل أن يسجل الكونغو هدفين في الشوط الثاني ويفوز بالمباراة.