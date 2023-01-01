اتحاد الريشة الطائرة يوقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد التونسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

في إطار تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين الاتحاد الليبي للريشة الطائرة والاتحادات الإقليمية من أجل النهوض باللعبة، أبرم الاتحاد الليبي اتفاقية شراكة مع نظيره التونسي، ووقع الاتفاقية من الجانب الليبي رئيس الاتحاد الدكتور نوري الزراع ونظيره في الجانب التونسي رؤوف الصيود.

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اتفاقية الشراكة تهدف إلى العديد من البرامج التي تهم الجانبين الليبي والتونسي، وتهدف إلى دعم العمل التشاركي في مجال الرياضة وتعزيز علاقات الصداقة بين الاتحادين في المجال الإداري والفني والرياضي لأجل المنفعة المشتركة من خلال إحداث برامج ودورات تدريبية للحكام والمدربين وإقامة المعسكرات في ليبيا وتونس.

كان رئيس الاتحاد الليبي للريشة الطائرة الدكتور نوري الزراع أكد في لقاء سابق له مع «بوابة الوسط» أن الاتحاد يسعى إلى إبرم عدة اتفاقيات مستقبلا وسوف يجري توقيع اتفاقية مع مصر والجزائر.

وأوضح «جرى الاتفاق مع الجانب الجزائري على إرسال خبير جزائري إلى ليبيا لإقامة دورة تدريبية في مدينة بنغازي وأخرى في طرابلس، وستكون لنا العديد من البرامج في حال توفر الدعم».