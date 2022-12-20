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رئيس الاتحاد الليبي للريشة الطائرة نوري الزراع لـ«بوابة الوسط»: ننتظر الدعم لنشر اللعبة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 04:15 مساء
رئيس الاتحاد الليبي للريشة الطائرة نوري الزراع لـ«بوابة الوسط»: ننتظر الدعم لنشر اللعبة
نوري الزراع. (فيسبوك)
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أكد رئيس الاتحاد الليبي للريشة الطائرة، الدكتور نوري الزراع، أن الاتحاد يحاول جاهدًا التعريف باللعبة ونشرها في مختلف ربوع ليبيا، وذلك من خلال المؤسسات التعليمية وكلية التربية البدنية والأندية الرياضية.

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وأضاف الزراع قائلا في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: «أن الاتحاد الليبي للريشة الطائرة يحتاج إلى ملاعب خاصة باللعبة، وهي ملاعب لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة، وقد وعدنا رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق بشير القنطري بتخصيص ملاعب خاصة باللعبة من ضمن الملاعب في كلية البنات، لكن للأسف لم يجر التخصيص، بالإضافة لعدم وجود الدعم المالي، ليقف حائلا كبيرا بين تحقيق البرامج التي جرى إقرارها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، وكذلك عدم وجود التجهيزات والأدوات الخاصة باللعبة».

الأندية والبرامج الداعمة للعبة الريشة الطائرة   
وأضاف «تعد الأندية وبرامج الاتحاد هما الداعمان الرئيسيان فمن خلالهما يجري انتشار اللعبة في جميع ربوع ليبيا كون الريشة الطائرة من الألعاب الجديدة وغير المعروفة في الشارع الرياضي الليبي، وبدأنا بالمؤسسات التعليمية وهي الزاد الأكبر لأي رياضة، وكذلك كلية التربية، وحاليا عندنا 7 أندية تمارس اللعبة، وكذلك نادي طرابلس لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد قمنا في الفترة الماضية بإقامة بطولة ليبيا في نادي طرابلس، وبطولة ليبيا في مدينة غريان، وقد أرسلنا 4 مدربين في دورة تدريبية إلى تونس، وسوف يجري توقيع اتفاقية مع تونس وفق شروط سيجري تحديدها بين الطرفين في مجال التدريب، فضلا عن تبادل الحكام وتبادل الخبرات، وكذلك سوف نسعى أيضا لتوقيع اتفاقية مع مصر والجزائر».

وأوضح «جرى الاتفاق مع الجانب الجزائري على إرسال خبير جزائري إلى ليبيا لإقامة دورة تدريبية في مدينة بنغازي وأخرى في طرابلس، كما أن المشاركة مفتوحة للرياضيين من الجنوب مع نهاية ديسمبر الجاري أو بداية يناير المقبل في انتظار تحديد الموعد فقط، وستكون لنا العديد من البرامج في حال توفر الدعم».

الجويفي يعد بالدعم وخبير جزائري في الطريق
وأردف «أكد لي معالي وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي في لقاء معه أنه سوف يجري دعم الاتحاد وأولى الخطوات كانت التفاهم على إحضار الخبير الجزائري والتكفل بذلك، ونتمنى أن نرى انتشارا أكبر لهذه اللعبة والتي هي في حاجة لتكاتف جميع الجهود من اتحاد وإعلام رياضي ومسؤولين في وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية».

وواصل نوري الزراع حديثه إلى «بوابة الوسط» عن تواجد الاتحاد في الاتحاد الدولي والعربي والأفريقي قائلا «ليبيا عضو في الاتحاد الدولي والعربي والأفريقي، وليبيا كانت لها عضوية في المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي، لكن للأسف عدم حضورنا للاجتماع الأخير تسبب في سحب العضوية، وهذا شيء مؤسف، بسبب عدم وجود ميزانية مخصصة للاتحاد، وهناك تواصل مع الاتحاد الدولي الذي قدم لنا بعض التجهيزات الخاصة باللعبة».

المكتب التنفيذي يضع خارطة للبرنامج العام
واختتم الزراع حديثه قائلا «كان هناك اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد، وناقشنا العديد من الموضوعات المهمة، ووضعنا خارطة للبرنامج العام، وسيكون هناك اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد خلال فبراير المقبل وبرامج الاتحاد متوقفة عن الدعم والتي من بينها دورات تدريبية للحكام والمدربين، لذا أطلب من جهات الاختصاص توفير الدعم للاتحادات الرياضية ولاتحاد الريشة الطائرة مع توفير ملعب».

الدكتور نوري الزراع أحد الشخصيات والخبرات الليبية التي كلفت بالعديد من المهام الرياضية، وهو دكتور جامعي وخريج كلية التربية البدنية، وله اهتمام كبير بالجانب التربوي كما له العديد من الإسهامات التي أثرت الحركة الرياضية في ليبيا.

نوري الزراع خلال اجتماع. (فيسبوك)
نوري الزراع خلال اجتماع. (فيسبوك)
منافسات الريشة الطائرة. (فيسبوك)
منافسات الريشة الطائرة. (فيسبوك)
شعار اتحاد الريشة الطائرة. (فيسبوك)
شعار اتحاد الريشة الطائرة. (فيسبوك)
كرة الريشة الطائرة. (فيسبوك)
كرة الريشة الطائرة. (فيسبوك)
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