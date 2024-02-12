حساء الجزر بالمعدنوس...

نقدم لكِ طريقة تحضير حساء شهي ومغذٍ من الجزر والمعهدنوس يعمل على التدفئة في الأيام الشتوية. تعرفي على طريقة تحضيره معنا بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
5 أكواب جزر مفروم.
4 أكواب مرق دجاج قليل الصوديوم.
2 كوب ماء.
حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.
ساق كرفس مفروم.
ملعقة كبيرة زبدة.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ملعقة صغيرة معدنوس طازج مفروم.
½ ملعقة صغيرة ملح.
2 فص ثوم مفروم.
رشة فلفل أسود.
½ كوب كريمة خفيفة (حسب الرغبة)
طريقة التحضير
- سخني الزبدة والزيت في قدر على النار بدرجة حرارة متوسطة لتذوب الزبدة تماما وأضيفي البصل والكرفس، وقلبيهم بين الحين والآخر لمدة 4 - 6 دقائق.
- ثم أضيفي الثوم والمعدنوس، وقلبيهم جيدا لتفوح رائحتهم لمدة عشر ثوانٍ.
- ضعي الجزر والماء والمرق، واتركيهم على النار بدرجة حرارة منخفضة واتركي الحساء على النار حتى ينضج تماما لمدة 25 دقيقة.
- نرفع الشوربة عن النار، ونهرسها في الخلاط الكهربائي على دفعات لتصبح ناعمة تماما ثم يضاف الملح والفلفل، ونقلبهما، ثم نضيف الكريمة بحسب الرغبة و قدمي شوربة الجزر ساخنة أو دافئة.
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