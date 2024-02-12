حساء الجزر بالمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ طريقة تحضير حساء شهي ومغذٍ من الجزر والمعهدنوس يعمل على التدفئة في الأيام الشتوية. تعرفي على طريقة تحضيره معنا بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

5 أكواب جزر مفروم.

4 أكواب مرق دجاج قليل الصوديوم.

2 كوب ماء.

حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.

ساق كرفس مفروم.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة معدنوس طازج مفروم.

½ ملعقة صغيرة ملح.

2 فص ثوم مفروم.

رشة فلفل أسود.

½ كوب كريمة خفيفة (حسب الرغبة)

طريقة التحضير

- سخني الزبدة والزيت في قدر على النار بدرجة حرارة متوسطة لتذوب الزبدة تماما وأضيفي البصل والكرفس، وقلبيهم بين الحين والآخر لمدة 4 - 6 دقائق.

- ثم أضيفي الثوم والمعدنوس، وقلبيهم جيدا لتفوح رائحتهم لمدة عشر ثوانٍ.

- ضعي الجزر والماء والمرق، واتركيهم على النار بدرجة حرارة منخفضة واتركي الحساء على النار حتى ينضج تماما لمدة 25 دقيقة.

- نرفع الشوربة عن النار، ونهرسها في الخلاط الكهربائي على دفعات لتصبح ناعمة تماما ثم يضاف الملح والفلفل، ونقلبهما، ثم نضيف الكريمة بحسب الرغبة و قدمي شوربة الجزر ساخنة أو دافئة.